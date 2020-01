„Ziel meiner Politik ist und bleibt der Zusammenhalt in unserer Stadt“

Herr Bürgermeister, heute in zwei Jahren ist Ihr Nachfolger bereits gewählt. Spielt das in Ihrem Tun bereits eine Rolle?

Hansjörg Höfer: Eine Rolle insofern, dass ich mir dieses Datums durchaus bewusst bin. Doch nicht in dem Sinn, dass es für mein Handeln eine Rolle spielt. Ich will und muss ja noch Einiges auf den Weg bringen. Vor allem die Talstraße ist mir ein Herzensanliegen. Und die Schulsanierung ist ohnehin bereits gesetzt.

Die fiel Ihnen just vor Weihnachten vor die Füße - Stichwort Container. Hat sich die Verwaltung, haben Sie selbst sich eine Nachlässigkeit im Vorfeld vorzuwerfen?

Höfer: Muss sich ein Weihnachtsmarkt-Besucher vorwerfen lassen, wenn ihm die Geldbörse gestohlen wird? Wenn es jemand auf etwas anlegt, ist man hilflos. Wir haben im Vorfeld alle Recherchen vorgenommen, die gesetzlich vorgesehen sind. So etwa die Betrachtung aller Umsatzbilanzen der letzten Jahre. Um Ihre Frage zu beantworten: Nein.

Man hätte im Internet Artikel der „Badischen Neusten Nachrichten“ finden können, wonach es auch in Malsch Probleme mit der Firma gab.

Höfer: Die Artikel erschienen erst, nachdem der Gemeinderat den Auftrag vergeben hatte. Aber sobald wir davon erfahren haben, habe ich mit der Stadtverwaltung Malsch Kontakt aufgenommen und ja auch entsprechend eindeutig reagiert.

In die Zukunft geblickt: Wann werden die Container aufgestellt?

Höfer: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Sicher ist jedoch, dass der Umzug der Schule in Container nun nicht vor Ostern erfolgen kann.

Ist das Projekt damit noch innerhalb der Zeit abzuwickeln, die vom Zuschussgeber, dem Bund, gefordert wird, also bis Ende 2022?

Höfer: Die Architekten sagen uns, dass dies möglich ist. Wir als Stadt jedenfalls arbeiten zügig weiter. So läuft zum Beispiel gerade die Ausschreibung der Brandschutztüren.

Besteht nicht ein Glaubwürdigkeitsdefizit, wenn die Verwaltung dem Gemeinderat immer sagt, dieser oder jener Beschluss muss schnell gefasst werden, sonst ist das Projekt gefährdet? Haben Sie den Rat über den Tisch gezogen?

Höfer: Nein. Denn natürlich ist richtig, dass der Zeitdruck immens ist und mit jeder Verzögerung zunimmt. Nicht auszudenken, wenn etwa eine der beteiligten Firmen Insolvenz anmelden müsste.

Auch die Fertigstellung des Kindergartens verzögert sich ja. Warum?

Höfer: Die Holzbaufirma hatte nicht so geliefert wie vereinbart, also mussten wir den Vertrag mit ihr kündigen und eine neue Firma beauftragen. Das hat uns sechs Wochen gekostet. Statt im Dezember werden wir jetzt eben im Januar umziehen.

Beim Hort wiederum vervierfachten sich die Kosten. Sind solche Projekte für Schriesheim zu groß?

Höfer. Richtig ist, dass wir derzeit an allen Ecken investieren und bauen und das Bauamt dadurch extrem eingespannt ist. Denn hinzu kommt wie bei der Schule ein Zeitdruck, der durch die Zuschussgeber entsteht.

Das nächste Großprojekt ist die Sanierung und Umgestaltung der Talstraße. Wann geht es damit los?

Höfer: Nach Ende des Mathaisemarktes, also Ende März 2020, fangen wir an der Gaulsbrücke an.

Welche Auswirkungen wird das für den Verkehr haben?

Höfer: Die Talstraße wird immer einspurig befahrbar sein. Alle Anlieger können an ihre Grundstücke gelangen. Der überörtliche Verkehr wird kaum tangiert sein, da er inzwischen fast gänzlich durch den Tunnel läuft.

Vom Branich kommt die Forderung, für die Zeit der Bauarbeiten den Laubelt wieder zu öffnen.

Höfer: Das geht gar nicht. Der Laubelt ist und bleibt ein Wald- und Feldweg, an der Problematik für seine Nutzung hat sich seit dem Beschluss zu seiner Schließung nichts geändert. Im Übrigen könnten dann ja auch die Bewohner des Ölbergs die Forderung aufstellen, durch die Weinberge fahren zu dürfen.

Ein großes innerstädtisches Erschließungsgebiet ist das Gelände des VW-Autohauses Gärtner an der B 3. Wie geht es dort weiter?

Höfer: Mit Herrn Gärtner sind wir in sehr guten Gesprächen. Wir als Stadt stellen uns für dieses Gelände einen Ideenwettbewerb vor. All das wird natürlich seine Zeit dauern. Das bedeutet: In den nächsten zwei Jahren wird dort noch niemand wohnen.

Wie geht es weiter mit den Wohnblocks an der Ladenburger Straße?

Höfer: Die Genehmigung für den Abriss ist erteilt, so dass ich davon ausgehe, dass dieser bis März erfolgt. Da die Bauhütte über eine rechtsgültige Baugenehmigung verfügt, könnte sie von daher unmittelbar im Anschluss mit dem Neubau beginnen.

Apropos Bauen: Beim Thema Neubaugebiet wollten Sie jetzt schon viel weiter sein. Woran hakt es?

Höfer: Zum einen ist die Bauverwaltung durch die Schulsanierung stark belastet. Zum anderen sehe ich, dass es in der Diskussion zwei Lager gibt: das eine, das die Schaffung von Wohnraum als wichtig ansieht, und das andere, das eine weitere Versiegelung ablehnt. Daher gilt es die Diskussion so zu leiten, dass sie unsere Stadt nicht spaltet. Als erstes haben wir daher ein Planungsbüro beauftragt, alle notwendigen Daten zu erheben, die als sachliche Grundlage für die Diskussion und am Ende die Entscheidungsfindung dienen können.

Aber die sechs Millionen Euro Grundstückserlös sind doch zur Finanzierung der Schulsanierung fest eingeplant?

Höfer: Das ist richtig. Und natürlich würden ausbleibende Einnahmen aus dem Neubaugebiet bedeuten, dass andere Projekte zunächst mal nicht ausgeführt werden können.

Ein solches ist sicher die Festplatzgestaltung.

Höfer: In der Tat. Die ist derzeit leider nicht zu verwirklichen, auch wenn ich oft darauf angesprochen werde. Auf der anderen Seite kann ich jeden Tag hier oben von meinem Büro aus beobachten, wie sehr dieser Platz als Parkfläche benötigt wird.

Eng damit verbunden ist die Zukunft des am Rande des Festplatzes gelegenen Feuerwehrhauses.

Höfer: Wir haben das Feuerwehrhaus untersuchen lassen und dabei festgestellt, dass eine Sanierung derart aufwendig ist, dass Abriss und Neubau günstiger wären. Wie wir vorgehen, muss im Rahmen des Feuerwehr-Bedarfsplans diskutiert werden. Das wird jedoch keinesfalls 2020 der Fall sein, möglicherweise auch nicht mehr in meiner Amtszeit.

Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Altenbach gibt es jetzt einen Vorschlag der Grünen: über die Hauptstraße hinweg.

Höfer: Naja, das war mein ursprünglicher Vorschlag. Anfangs reagierte die Feuerwehr skeptisch. Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass dieser Standort zwar nicht optimal, aber der einzig kurzfristig realisierbare ist. Ich werde dieses Projekt daher zügig umsetzen, allerdings noch nicht 2020.

Seit drei Jahren wird der Bau des Rettungsturms am VHS-Gebäude diskutiert. Wann ist es soweit?

Höfer: Diese Maßnahme wird im kommenden Jahr ausgeführt.

Das Grundstück für die geplanten städtischen Wohnungen in der Talstraße am Besucherbergwerk ist eingezäunt. Tut sich da was?

Höfer: Wir werden im Haushalt 2020 Mittel für Planung und Baugenehmigung einplanen. Im Jahr 2021 soll der Bau beginnen.

Die Wohnungen sind ja nicht nur, aber auch für Flüchtlinge gedacht. Wie sieht es denn derzeit mit deren Unterbringung aus?

Höfer: Derzeit stellt die Unterbringung der Flüchtlinge in Schriesheim kein Problem dar. Allerdings ist angekündigt, dass wir im neuen Jahr 40 Personen zugewiesen bekommen. Das ist aber kein Nettozuwachs, da viele der bisher hier Lebenden auch wieder weggehen. Trotzdem sind wir nach wie vor auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten und erwerben zum Beispiel Immobilien, wo dies möglich ist.

Ist die Integration der Flüchtlinge gelungen?

Höfer: Die Sorge mancher Bürger vor allem im Jahre 2015, aus der Zuweisung vieler Flüchtlinge könnten vor Ort große Probleme entstehen, hat sich zumindest in Schriesheim nicht bewahrheitet. Aus der Umgebung des Neubaus in den Fensenbäumen zum Beispiel höre ich null Klagen. Einige der Flüchtlinge sind sogar in örtlichen Handwerksbetrieben als Mitarbeiter sehr willkommen.

Schriesheim hat einen grünen Bürgermeister und starke Grüne. Trotzdem gilt die Stadt nach Beschlüssen wie jenen zum Artenschutz-Ausschuss und zur Photovoltaik-Anlage als ökologisches Schlusslicht der Region - zu Recht?

Höfer: Dem ist überhaupt nicht so. Wir betreiben seit Jahren ökologische Maßnahmen, die zwar nicht spektakulär, aber nachhaltig sind. So werden alle unsere Liegenschaften sukzessive energetisch saniert und gedämmt. Wir entwickeln unseren Forst hin zu einem Mischwald mit Flächen, die gar nicht forstwirtschaftlich genutzt werden. Mit großem finanziellen Aufwand erwerben und pflegen wir Waldwiesen.

Wie geht es mit der Infrastruktur für die E-Mobilität weiter?

Höfer: Am OEG-Gelände in der Theodor-Körner-Straße soll eine E-Tankstelle mit zwei Säulen entstehen. Sie ist beantragt und genehmigt und wird in Kürze installiert werden.

Von der Windkraft hört man dagegen kaum noch etwas.

Höfer: Die entsprechende Planung des Nachbarschaftsverbandes wird im kommenden Jahr verabschiedet. Demnach bestehen dafür in Schriesheim zwei potenzielle Flächen, eine in Richtung Leutershausen und eine in Richtung Wilhelmsfeld.

Und Sie tragen das mit?

Höfer: Ja, ich stehe dazu. Anders können wir die Energiewende, die wir wollen, nicht erfolgreich umsetzen.

Ein weiteres Zukunftsthema ist ja die Digitalisierung. Was kann die Stadt Schriesheim da vorweisen?

Höfer: In der Verwaltung haben wir dafür eigens einen Digitalisierungsbeauftragten eingestellt, der bereits erste Projekte aufgelegt hat. So ist die Einführung eines Mängelmelders geplant. Ab erstem Halbjahr 2002 kann die Anmeldung für Kinderbetreuungsplätze online erfolgen.

Kann oder muss?

Höfer: Soll.

Wann bekommen Altenbach und Ursenbach schnelles Internet?

Höfer: Wenn die Witterung es zulässt, beginnt im Januar der Bau der Leitung von der Kipp in den Altenbacher Ortskern. Von dort aus geht es über den Ursenbacher Hof nach Ursenbach. Im nächsten Jahr werden Altenbach und Ursenbach also schnelles Internet haben, Ursenbach etwas später, weil im Rahmen der Leitungsarbeiten auch die Dachständer abgebaut und unter die Erde verlegt werden. Das ist übrigens die größte Baumaßnahme in Ursenbach nach der Kanalisierung.

In Altenbach bleibt die Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten ein heißes Thema. Muss man den Bürgern nicht ehrlicherweise sagen, dass es dafür keine Lösung gibt?

Höfer: Das tue ich. Und ich sage daher: Altenbach hat all die jetzt gewünschten Geschäfte schon einmal gehabt. Sie haben sich nicht mehr getragen, weil zu wenige Menschen dort eingekauft haben. Das müsste sich bei neuen Geschäften grundsätzlich ändern. Und da bin ich skeptisch. Zudem: Hohe Miet- und Personalkosten wird der Umsatz nicht hergeben. Das erfordert eine Führung des Geschäftes durch Ehrenamtliche. Aber die muss man erst mal finden.

Das Klima im Ortschaftsrat Altenbach ist extrem aufgeheizt. Müssen Sie als Bürgermeister da nicht schlichtend eingreifen?

Höfer: Auch ich bin häufig überrascht, mit welcher Vehemenz im Ortschaftsrat diskutiert wird. Aber der Ortschaftsrat ist gewählt, und es ist zuerst die Aufgabe des Ortsvorstehers, darin für Ausgleich zu sorgen.

Ein großes Thema bundesweit ist die Bedrohung von Kommunalpolitikern. Sind Sie selbst schon einmal Opfer von verbaler oder körperlicher Gewalt geworden?

Höfer: Nein, noch nie. Noch nicht einmal verbal. Selbst wenn ich an Mathaisemarkt nachts zu Gruppen junger Leute gehe, um sie zu bitten, leiser zu sein, fühle ich mich sicher. Gleichwohl besteht die grundsätzliche Problematik. Und insofern haben wir auch in unserem Rathaus einige Vorkehrungen getroffen, auf deren Einzelheiten ich hier nicht eingehen möchte. Zudem ist es sicher hilfreich, dass die Polizei für alle sichtbar ihren Sitz im Rathaus hat.

Ihr Verhältnis zu Ihrer früheren Fraktion, der Grünen Liste, ist gelinde gesagt gespannt. Fühlen Sie sich dort noch richtig aufgehoben?

Höfer: (nach langer Pause) Ja, schon. Denn die unterschiedlichen Auffassungen betreffen nur wenige konkrete Punkte, etwa die städtische Haushaltspolitik, wo ich aus meiner Verantwortung heraus eine andere Auffassung habe als die Grüne Liste.

Was bleibt da noch als Ihre politische Hausmacht im Gemeinderat?

Höfer: Ich habe keine. Ich muss mir meine Mehrheit jedes Mal suchen. Das erfordert viel Zeit und Mühe, hat aber auch einen Vorteil: Wenn ich eine Mehrheit im Rat habe, ist es zumeist auch eine innerhalb der Bevölkerung. Und die zählt für mich als die eigentliche - wie Sie es nennen - „Hausmacht“.

Sie sind jetzt bereits 16 Jahre Bürgermeister. Was ist aus Ihrer Sicht prägend für Ihre Amtszeit?

Höfer: Ich könnte jetzt stadtplanerische Dinge nennen, allen voran die Umwandlung der halbindustriellen Brachfläche OEG-Bahnhof in ein pulsierendes Innenstadtzentrum, dazu das Ärztehaus DocTor. Doch wichtiger war und ist mir immer anderes. Etwa der Ausbau der Kinderbetreuung, die sicherstellt, dass jedes Kind einen Betreuungsplatz erhält, und das ohne Wartezeit. Oder die Sozialarbeit der Schulen durch mittlerweile drei Kräfte, die Angebote für Senioren. Denn zentrales Anliegen meiner Politik ist und bleibt der Zusammenhalt in dieser Stadt.

