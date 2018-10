Zuhörer singen lautstark mit

Beschwingt und heiter eröffnete die Volkstanzgruppe der Eintracht das herbstliche Chorkonzert, zu dessen stimmlicher Verstärkung man sich den MGV 1846 aus Viernheim geholt hatte, der ebenfalls zu den Scharf‘schen Chören zählt. Wie in den Jahren zuvor führte Georg Brand mit lockerer Zunge durch den kurzweiligen Abend. Er begrüßte die Ehrengäste wie Bürgermeister Höfer, der in Begleitung der Weinhoheiten zum Konzert kam.

Als guter Gastgeber überließ die Eintracht den Gästen musikalisch den Vortritt, die mit der Behauptung aufwarteten „Die Männer sind schon die Liebe Wert“. Ob das so ist, da waren sich einige der Damen, die im Publikum saßen, nicht so ganz sicher. Wo sie aber zustimmten, war, dass „Liebe und Wein“ schon irgendwie zusammen gehören.

Die Sänger der Eintracht ließen gleich einmal „die Pferde zu vieren traben“ und luden gleichzeitig zur „Fahrt in die Gondel“ ein. Trabende Pferde in Venedig, wie passt das zusammen? Die Frage stellte sich ganz unwillkürlich. Doch in der Fantasie eines Dichters ist das wohl möglich.

Begleitet vom Chor besangen die Solisten Daniel Hamleh, Oliver Hildenbeutel, Peter Kropp und Jürgen Mohr das bedauernswerte Schicksal des Heidedichters Hermann Löns, dem seine Angebetete Rosemarie die kalte Schulter zeigte. Darauf passte irgendwie die Antwort „My lord, what a morning“, mit dem Solisten Markus Hölzel.

Wenn es langsam Herbst wird, sehnt sich so mancher nach dem Frühling. Das drückten die Gastsänger mit „Belle rose du Printemps“ aus, das die Geschichte eines jungen und hübschen Mädchens erzählt, das am Fuße der Dolomiten duftende Rosen pflückt. Für die europäischen Ohren mag „Baba Yetu“, das Vaterunser auf Suaheli, das der Solist Manfred Wolk vortrug, recht ungewohnt geklungen haben. Es hörte sich weniger wie ein stilles Gebet an, eher wie ein Schlachtruf.

„Warum bist du gekommen“, fragten die beiden Solisten Peter Brenner und Markus Hölzel. Wen mochten sie wohl damit gemeint haben, das Publikum oder den Gastchor? Versöhnliche Töne schlugen die Sänger mit „Merci Chérie“ an, und sie regten an „Probiers mal mit nem Bass“. Doch bei „Rock me, Baby“ von Voxxclub war das letzte Eis bei den Zuschauern gebrochen. Sie klatschen mit, sie bearbeiteten mit den Füßen den Kellerboden und alle sangen lautstark mit.

Solist Peter Brenner besang das stetige Ticken der „Uhr“, ein Lied von Carl Loewe. Begleitet am Klavier wurde er von Kaspar Scharf, der an diesem Abend die beiden Chöre dirigierte. Mit dem „Abendfrieden am Rhein“ und einem verzweifelten „Höre mein Rufen“, verabschiedeten sich beide Chöre.

Hölzel überrascht

Dieser herbstliche Liederabend bietet auch immer einen würdigen Rahmen für die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 50 Jahre mit einer Urkunde geehrt wurden: Peter Hartmann, Matthias Grüber. Für 60 Jahre: Herbert Schulz und Georg Fleck Einer, der mit einer Ehrung an diesem Abend keineswegs gerechnet, es überhaupt nicht geahnt hatte und daher völlig überrascht war, war der Vorsitzende der Eintracht Helmut Hölzel. Da ging Schriftführerin Hilde Hamleh nach den Ehrungen der anderen Mitglieder ans Mikro und ehrte Helmut Hölzel für 35 Jahre Vorsitz. Als 15-Jähriger trat er in den MGV Eintracht ein, hat 2000 Singstunden erlebt und 200 Sängerfeste.

„Er hat sein halbes Leben dem Verein gewidmet, er ist die Eintracht, und die Eintracht ohne ihn, das wäre undenkbar“, würdigte ihn Hamleh. Zu seinen Verdiensten gehöre die Volkstanzgruppe, das Volkstheater, das Adventssingen sowie die Totenehrung am Kriegerdenkmal. Leider sei der von ihm ins Leben gerufene Knabenchor mangels jugendlicher Sänger aufgelöst worden.

Und weil hinter einem Erfolgsmann eine starke Frau steht, erhielt auch Erika Hölzel für ihre 35-jährige Unterstützung eine Urkunde. Abschließend verkündete Hölzel einen wichtigen Termin. Am 29. Juni 2019 feiert die Eintracht 120 Geburtstag. Dazu soll es auf dem Schulhof eine musikalische Sommernacht mit allen Scharf-Chören und den Schriesheimer Bruderchören geben.

