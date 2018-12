Zuhörern schießen Tränen in die Augen

Mit dem Weihnachtsoratorium von Heinrich Fidelis Müller erreichten die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Kirchenchors „Cacilia“ Schriesheim einen weiteren Höhepunkt und zugleich den Abschluss einer ganzen Reihe von Konzerten, die über das gesamten Jahr verteilt waren.

In seinen Begrüßungsworten verwies Pfarrer Ronny Baier auf den dritten Adventssonntag, der nicht ohne Grund „Laudate“ genannt werde, werde damit die Vorfreude auf das Ereignis der Geburt Jesus ausgedrückt. Seit 125 Jahren habe der Kirchenchor mit seinem Gesang die Gottesdienste mitgestaltet und bereichert, führte er aus. Die ungewöhnliche Aufstellung des gesamten Ensembles in der Taufkapelle begründete Baier mit der dort herrschenden besseren Akustik. Leidtragend waren da die Zuhörer im linken Bereich der Kirche. Entweder hatten sie die Musik im Rückenbereich oder sie mussten ihre Köpfe nach hinten wenden.

Um das Konzertpublikum in die Musik und in das Geschehen der Heiligen Nacht miteinzubeziehen, war einmal im Programm der komplette Text abgedruckt und zum anderen durfte es auch an einigen Stellen gesanglich mit einstimmen. Musikalisch wurde der Chor durch Solisten und Musiker des Schriesheimer Kammerorchesters unterstützt und verliehen dem Jubiläumskonzert ein musikalisches Feuerwerk.

Großartig begann der Konzertabend mit dem Magnificat des italienischen Komponisten Giovanni Albinoni. Voller Pathos und fast träumerisch und mit einer strahlenden Klangpracht spielte das Kammerorchester „Air“ aus der Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach. Heinrich Fidelis Müller, Priester, Domdechant in Fulda und Komponist, setzte sein Weihnachtsoratorium, streng nach den Worten der Bibel, in sechs Bildern. Dazu baute er in sein musikalisches Gemälde einfache und alte Kirchenlieder mit ein, die von der Sehnsucht nach dem Erlöser erzählen.

Das erste Bild drückt mit „Heiland reiß die Himmel auf“ die Sehnsucht nach dem Erlöser aus. Im zweiten Bild schildert er Marias Empfängnis „es ist ein Ros entsprungen“ und hier war das Publikum zum Mitsingen aufgefordert. Und so füllte sich der Kirchenraum mit Hunderten von Stimmen. Das dritte Bild erzählt von der Geburt Jesus, und „Stille Nacht“ war so ergreifend, dass manchem Zuhörer Tränen in die Augen schossen und man eine leiche Gänsehaut auf den Armen verspürte.

Wunderbare Solisten

Jedem der einzelnen Bilder verlieh der Chor seine ganz eigene Note bis zum fulminanten Abschluss des Weihnachtsoratoriums mit „Dank sagen wir alle“. Es war eine Musik, die die ganze Kirche zum Klingen brachte. Als Solisten waren Carolin ‚Samuelis-Overmann mit ihrem hellen Sopran, Claudia Hügel mit einem warmen Alt zu hören. Thomas Ströckens sang mit seinem strahlenden Tenor die Rezitative.

Weiter zu hören war Hans-Josef Overmann Bariton. An der Orgel saß Wilfried Althammer. Thorsten Gedak, der die gesamte musikalische Leitung innehatte, hielt umsichtig alle Fäden in der Hand. Es war ein großartiges und einmaliges ergreifendes und ans Herz gehende Jubiläumskonzert, mit dem der Kirchenchor sein Jubiläumsjahr beendet hat. Der Applaus wollte kein Ende nehmen. greg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018