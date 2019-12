Zum 15. Mal Geschenke gepackt

„Schade, dass Sie die leuchtenden Augen der Menschen nicht sehen können“, sagt Christine Söllner. Die Sozialamts-Leiterin strahlt selbst, als sie vor dem großen Stapel Pakete steht, den die Inner-Wheel-Mitglieder (IW) gerade im Rathaus-Foyer aufgebaut haben.

Der eindrucksvolle Geschenkeberg gehört in der Weinstadt schon längst zur Tradition: Zum 15. Mal spielen die Frauen des Service-Clubs mittlerweile das Christkind – eins, das an die sozial Schwächeren denkt, an Menschen, die sonst vielleicht nichts zu Weihnachten bekommen würden. „Wir haben wie jedes Jahr 25 Pakete für Schriesheim und 25 für Weinheim gepackt“, erklärt die Schriesheimerin Romy Schilling, die seit dem Start der Aktion mit dabei ist.

Leckeres und ein bisschen Luxus

Am Vorabend hat ein Dutzend Frauen alles eingepackt, was vorher zusammengetragen wurde: Viel Nützliches, ein bisschen Luxus und auch haltbare Lebensmittel wie guten Kaffee oder Tee. „Das alles kam vom Packtisch direkt in den Transporter, der es hier her gefahren hat“, sagt Schilling. Söllner kennt die Empfänger genau, viele Ältere sind es, oft Frauen, die sich mit einer winzigen Rente nicht viel Besonderes leisten können, aber auch Familien mit kleinen Kindern: Bunte Stofftiere an den Kartons zeigen an, welche Präsente für sie bestimmt sind.

„Die Leute fiebern schon darauf hin“, weiß auch Bürgermeister Hansjörg Höfer, der sich zu der Gruppe gesellt. In den nächsten Tagen könnendie Empfänger ihre Überraschungen entweder im Rathaus abholen, oder die Mitarbeiter des Bauhofs bringen sie bei denen vorbei, die für langes Schleppen zu gebrechlich sind.

Für die Inner-Wheel-Frauen um Präsidentin Regina Herbert ist die Arbeit damit aber noch nicht getan: Jetzt wird das größte Präsent fertig gemacht. Dabei handelt es sich um eine Holzkiste von beeindruckenden Ausmaßen, die für die Bewohner der Sozialen Heimstätte Talhof gefüllt wird. Viel Kleidung ist drinnen, aber auch anderes und wieder, wie Gabriele Wolters sagt, „ein bisschen Luxus“. Am Montag, 16. Dezember, kommt dann der „Weihnachtsmann“ auch zu den Talhof-Bewohnern.

