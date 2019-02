Zum Abschied manche Träne

264 Tage, 110 Termine, 7000 zurückgelegte Kilometer und einige Liter an Wein – das ist die Bilanz der zurückliegenden Amtszeit der scheidenden Weinkönigin Sophie Koch in nüchternen Zahlen. Doch damit ist die wunderschöne Zeit in diesem Amt bei weitem nicht ausreichend beschrieben. Das zeigen die ehrlichen Tränen, die bei ihr und ihren scheidenden Prinzessinnen Sofia Hartmann und Ivanka Crößmann fließen, als die drei auf ihre zurückliegende Amtszeit zurückblicken.

Der jetzige Abschied liegt noch in ferner Zukunft, als sie sich nach ihrer Wahl zu neuen Weinhoheiten am 19. Dezember 2017 erstmals treffen. Mit Friedrich und Christa Ewald machen sie sich auf zum traditionellen Dirndlkauf – „dem schnellsten, den Herr und Frau Ewald bisher erlebt haben“, wie Sophie berichtet. Bei WG-Geschäftsführer Harald Weiss absolvieren die drei einen Crashkurs in Weinkunde, bei „Prinzessinnen-Mama“ Astrid Spies lernen sie königliches Winken.

Mathaisemarkt und mehr

Es folgt die Bekanntgabe ihrer bis dahin geheimgehaltenen Namen. Kein Herumdrucksen mehr, kein Dementieren aufkommender Gerüchte, „keine Notlügen mehr“, erinnert sich Sophie an ihre Erleichterung. Jetzt geht es los. Wie immer schießt „MM“-Fotograf Marcus Schwetasch die Fotos für die Autogrammkarten – „bei Sonnenschein, aber nur zwei Grad.“ Es folgen Krönung, Festzug und Mittelstandskundgebung „mit dem Fast-Kuss von Hansjörg Höfer und Daniel Caspary.“ Und das Schöne: Mit dem Mathaisemarkt ist ja nicht alles zu Ende.

Jetzt geht es erst richtig los: Unzählige Kerwe-, Wein- und Straßenfeste sowie Einladungen wie zum Spiel der „Adler“ in Mannheim oder vom Bundestagsabgeordneten Karl Lamers nach Berlin. Dort besuchen die Drei auch das Studio des ZDF-„Morgenmagazins“. Nena ist dort an jenem Tag dort Gast. „Sie hatte zwar keine Zeit für uns, fragte aber nach, wer die Leute mit den Krönchen sind“, erinnert sich Sophie. Auf Einladung von Uli Sckerl und Gerhard Kleinböck besuchen sie den Landtag – und da Adventszeit ist, auch den Weihnachtsmarkt: „Weil wir mit unseren Dirndl durch die Fußgängerzone gelaufen sind, waren wir natürlich der Blickfang der Passanten.“

Doch nun der Abschied, damit die Stunde der Geschenke, auch der gegenseitigen zwischen den drei Hoheiten untereinander und denen an Helfer. Wie etwa Astrid Spies. „Den Krönungsabend“, berichtet Sophie, „moderierte sie mit Rückenschmerzen, die sich danach als Bandscheibenvorfall herausgestellt haben.“

Astrid Spies wiederum überreicht den Dreien „hoheitliche Parkscheiben“, damit sie bei Veranstaltungen künftig nicht im Parkverbot stehen müssen. Und sie lädt die Drei ein in die Riege der Ehemaligen, der sie ja auch selbst angehört. -tin

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019