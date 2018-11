Zum Dank Ehrenring der Stadt

Wenn im Zuschauerraum des Ratssaales zahlreiche Altstadträte Platz nehmen, dann zeigt dies, dass ihre Runde einen Neuzugang erwartet. Wenn sich aber auch noch Alt-Bürgermeister Peter Riehl im Publikum befindet, dann heißt dies, dass ein besonders verdienter Stadtrat verabschiedet wird. So am vergangenen Mittwochabend: Wolfgang Metzger scheidet aus dem Gremium aus, für ihn rückt Nadja Lamprecht nach.

„Ich habe 25 Jahre mit Ihnen zusammenarbeiten dürfen“, erinnert Hansjörg Höfer an die gemeinsame Zeit im Gremium: „Sie waren nie ein Stadtrat der großen Reden, sondern der leisen Töne“, lobt der Bürgermeister: „Man hat die Spannung gespürt, wenn Sie das Wort ergriffen haben.“ Was auch damit zusammenhängt, „dass Sie oft moralisch, nicht politisch argumentiert haben“.

In Würdigung seiner Verdienste überreicht er Metzger nicht nur die Entlassungsurkunde aus dem Gemeinderat; er erhält außerdem den Ehrenring der Stadt Schriesheim. „Den haben nur wenige“, weiß Metzgers Fraktionschef Heinz Kimmel: „Aus gegebenem Anlass habe ich ihn heute angezogen“. Für Kimmel, der im Namen des Gemeinderates spricht, schließt sich an jenem Abend ein Kreis: „Wir waren Schulkameraden bis zur vierten Klasse.“

„Inhaltlich fundiert“

Kimmel würdigt Metzgers Bedeutung für die Fraktion, erwähnt dabei, dass dieser bei den Freien Wählern die Bereiche Branich, Vereine, Sport, Jugend und vor allem Bildung abgedeckt hat: „Deine Reden waren nicht nur rhetorisch gut, sie waren auch inhaltlich fundiert.“ Kimmel verspricht Metzger, die Fraktion werde sein letztes Herzensanliegen, die E-Mobilität, weiter vorantreiben.

„Das Wichtigste habe ich ja bereits im Interview mit dem ‘Mannheimer Morgen“ gesagt“, beginnt Metzger seine Dankesworte: „Ich will mich daher kurz fassen“, sagt der Geehrte – und wird dann doch etwas ausführlich. Vor allem legt er dabei ein Bekenntnis zum demokratischen Diskurs ab: „Die Bürger erwarten nicht, dass wir uns an der Hand halten, sondern, dass wir gegensätzliche Meinungen austragen – dies aber in gegenseitigem Respekt.“

„Ich möchte keinen Tag missen“, bilanziert er seine Arbeit: „Aber jetzt ist die Zeit für den Umbruch gekommen. Die Jugend ist da, und sie drängt auch zu Recht nach vorne.“

Auf die Tradition eines Ausstandes für die Kollegen verzichtet Metzger bewusst. Das dadurch gesparte Geld spendet er für das Projekt „Kinderhaus in Kathmandu“: „So gibt es keinen Umtrunk, aber ein Kinderlächeln Tausende Kilometer entfernt in Nepal.“ Sein großer Dank gilt abschließend seiner Frau Veruschka.

Blumen erhält auch die Nachfolgerin: Nachdem der erste Nachrücker Georg Morast aus familiären Gründen verzichtet hat, rückt Nadja Lamprecht nach. Die Verpflichtungsformel spricht sie als erste seit Jahren mit dem Zusatz „So wahr mir Gott helfe“. Die Lehrerin ist Tochter von Friedrich Ewald, viele Jahre Stadtrat und Fraktionschef der Freien Wähler. „Schön, dass diese Familientradition fortgesetzt wird“, sagt Höfer, bevor sie in der ersten Reihe ihrer Fraktion Platz nimmt.

