Zum Hundertsten soll die Jugend ran

Ihr größter Wunsch ist es, dass im MGV Lyra Schriesheim jüngere Sänger an der Spitze Verantwortung übernehmen. Vorsitzender Peter Kraft und sein Stellvertreters Franz Weber hoffen, dass der Nachwuchs den Verein im Jahr 2023 ins große 100. Jubiläum führt. „Wir beide überschreiten schon das 75. Lebensjahr und würden gerne die Verantwortung des Vereins in jüngere Hände legen“, klagte Kraft in der jüngsten Hauptversammlung.

Bislang sei jedoch noch niemand bereit gewesen, diese Aufgabe zu übernehmen. Das war auch der Grund, warum Franz Weber bereit war, noch einmal für das Amt des zweiten Vorsitzenden zu kandidieren. „Ich will das Lyra-Schiff nicht untergehen lassen, solange es meine Gesundheit zulässt,“ beteuerte er.

Nicht gerade glücklich waren die Mitglieder über die neue Datenschutzverordnung, die jeder Verein in seine Satzung mit verankern muss. Da wurde auch die Frage erörtert, ob bei einer Mitgliederzahl von 166 ein Datenschutzbeauftragter ernannt werden soll. Peter Kraft betonte, dass der Verein seit jeher sehr sensibel mit den Daten umgegangen sei. Es habe zu keiner Zeit einen größeren Datenaustausch gegeben,abgesehen vom Bankeinzug, der auch noch verschlüsselt erfolge.

Für Diskussionen sorgte auch der Umgang mit Bildmaterial und dessen Veröffentlichung. Man kam überein, dass nur das Bildmaterial aktiver Mitglieder veröffentlicht wird. Bei den neuen jugendlichen Mitgliedern werde das Einverständnis der Eltern eingeholt. Notfalls würden Bilder auf der Homepage gelöscht.

Ein weiteres Thema war das Straßenfest im Herbst. Hier ging es um die Frage, ob die Lyra auch in diesem Jahr wieder die Schlemmerecke bewirtschafte. Auslöser der Diskussion war die Information, dass im Hof Bauarbeiten durchgeführt werden. „Die Umbauarbeiten sind vom Tisch“, versicherte der Vorsitzende. Ein anderes Problem ist die große Plane über den Hof, die nach 44 Jahren das Zeitliche gesegnet habe. Einig wurde man sich an diesem Abend aber nicht, ob man ein neues Zeltdach anschaffen oder eine provisorische Bauplane nutzen soll.

Freundschaftssingen abgesagt

Einig war sich die Versammlung aber, dass in diesem Jahr nach einer einjährigen Pause der Ostertreff wieder stattfinden sollte. Was der Verein im zurückliegenden Jahr so alles auf die Beine gestellt hatte, das ging aus dem Rechenschaftsbericht des Schriftführers Michael Emler hervor. Er bedauerte, dass mangels Sängern das Freundschaftsingen in Rippenweier habe abgesagt werden müssen.

Das absolute Highlight des letzten Jahres sei aber das Konzert mit Solisten im Zehntkeller gewesen. Er klagte auch über einen nicht mehr aufzuhaltenden Abwärtstrend. „Zwar ist die Chorstärke noch gewährleistet, aber wir brauchen junge neue Sänger.“ Derzeit ist die Lyra 166 Mitglieder stark, davon 66 Ehrenmitglieder und 39 aktive Sänger, darunter immerhin vier ganz junge.

