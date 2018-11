Zum neunten Geburtstag ist der „Strahler“ blau

Der Schriesheimer „Strahler“ geht in ein neues Lebensjahr. Exakt an seinem neunten „Geburtstag“ wurde die neue Version dieses Einkaufsgutscheins von seinem Initiator Sebastian Cuny und Bürgermeister Hansjörg Höfer im Rathaus vorgestellt. Am Samstag, 8. Dezember, wird er auf dem Wochenmarkt präsentiert.

Der „Strahler“ ist ein Einkaufsgutschein im Format eines Flyers im Wert von 10 Euro (Es können beliebig viele Exemplare erworben werden). In allen Geschäften, die sich an der Aktion beteiligen, ist er zu haben.

Einlösen muss man den Gutschein auch nicht selbst; man kann ihn auch verschenken. Und eingelöst werden kann er nicht nur in dem Geschäft, in dem man ihn erworben hat, sondern bei allen beteiligten Unternehmen. Die Gültigkeit beträgt vier Jahre. Bei Einkäufen von Waren im Wert von weniger als zehn Euro ist die Auszahlung des Restbetrages in Bargeld nicht möglich.

Das Motto der Aktion lautet „Ein Gutschein. 30 Möglichkeiten.“ Denn in diesem Jahr machen exakt 30 Geschäfte mit. Es waren zwar schon mal mehr. „Aber bei denen, die nicht mehr dabei sind, ist vor allem Geschäftsaufgabe der Grund“, erläutert Cuny. Das gilt in diesem Jahr etwa für die Stadtapotheke, dafür kam die Tanzschule Nuzinger neu hinzu. Ein Großteil der Teilnehmer ist bereits seit der Premiere mit dabei. Kaum einer ist ausgestiegen mit der Begründung, es hätte nichts gebracht.

200 000 Euro Kaufkraft gebunden

Das wäre auch falsch. Denn seit seiner Premiere am 27. November 2010 wurden 20 000 „Strahler“ ausgegeben, was einer Kaufkraft von 200 000 Euro entspricht, die dadurch vor Ort in Schriesheim gehalten wurde. „Damit ist die Aktion ein wichtiges Stück Wirtschaftsförderung“, betont Bürgermeister Hansjörg Höfer.

In diesem Jahr werden 3000 Exemplare ausgegeben – wie jedes Jahr in einer neuen Farbe, diesmal in Blau. „Passend zur Wahl des Europaparlaments im nächsten Jahr“, wie Höfer und Cuny unisono betonen.

Ihren besonderen Charakter erhält die Aktion durch ihre soziale Komponente. Denn nicht nur, aber gerade vor Weihnachten erwerben Bürger Gutscheine und stellen sie dem Sozialamt der Stadt für Bedürftige zur Verfügung; Initiator Cuny machte denn auch bei der jetzigen Präsentation mit zehn Exemplaren vorbildlicherweise den Anfang.

Und die Aktion hat sich bereits Vorbildcharakter erworben. „Vor kurzem kam man aus Ladenburg auf mich zu“, berichtet Cuny. Der Name dort wird aber nicht „Strahler“ sein, was auf die Burg über der Weinstadt zurückgeht, sondern sich auf das historische Erbe Ladenburgs beziehen: Heißen könnte er „Römer“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018