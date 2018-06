Zuwanderer schließen die Lücke

Anzeige

Mit dem Fall Heidelbergs am 19. September 1622 kehrt in Schriesheim das Leben wieder zurück. Die Häuser sind zwar geplündert, aber sie stehen noch; nur die Glocken der Stadtkirche sind von den Bayern geraubt. Sogar der Mathaisemarkt kann wieder gefeiert werden.

Doch religiös und politisch ändert sich Einiges: Der Ort ist nun wie seine Besatzer katholisch, der protestantische Pfarrer Fabricius muss Schriesheim verlassen, sein Nachfolger kommt 1624 vom Bodensee. Später hält ein Mönch aus Ladenburg bei gutem Wetter unter freiem Himmel die lateinische Messe.

Da der protestantische Kurfürst geächtet ist, gehen seine Rechte eigentlich an den Lehensherren zurück, also das Kloster Ellwangen. Doch mit ihm wollen sich die Bayern – gemeinsamer katholischer Glaube hin oder her – diese Beute nicht teilen. Der Streit kommt 1624 sogar vor den Kaiser in Wien; Ellwangen zieht den Kürzeren.

Ursprung der „Schwedenschanze“

Mit dem Vormarsch der protestantischen Schweden kehrt der Krieg nach Schriesheim zurück: Im Dezember 1631 nehmen sie den Ort ein, die Bayern ziehen sich zunächst nach Heidelberg zurück; die „Schwedenschanze“ am Ölberg zeugt mit ihrem Namen noch heute von den damaligen Ereignissen. Am 15. September 1632 kehren die Bayern jedoch zurück, sprengen den Kirchturm, setzen Häuser in Brand. Viele der ohnehin geschwächten Überlebenden werden 1635 von Pest und Fleckfieber dahingerafft. Die Zahl der Bewohner schwindet auf einen Bruchteil des Vorkriegsstandes.

Zehn Jahre später bricht der Krieg unversehens erneut mit aller Macht herein: Im August 1645 besetzen die Franzosen unter dem berühmt-berüchtigten Marschall Turenne den Ort. Zwar gibt es keine großen Schlachten mehr, doch die im 25. Kriegsjahr verrohte Soldateska ist für die Zivilbevölkerung Qual genug. 1644 räumt ein Großteil der Einwohner den Ort und zieht Richtung Weinheim oder Ladenburg; nur wenige bleiben zurück, so etwa die noch heute bekannte Familie Mack.

Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 ist der Krieg nach 30 Jahren zu Ende. Als Kurfürst Karl Ludwig, der das Erbe des pfälzischen Throns antritt, auf dem Weg zum Heidelberger Hof Schriesheim passiert, steht das kleine Häuflein Überlebender an der Landstraße und schenkt zu seinen Ehren Schriesheimer Wein aus.

Nur 40 Familien übrig

Ganze 40 Familien leben damals noch in Schriesheim, die meisten zu beiden Seiten der Talstraße, einige wenige in der Oberstadt. Der Vorkriegsstand von 250 Haushalten wird erst fast ein Jahrhundert später, 1730, wieder erreicht – vor allem dank Neubürgern aus der Schweiz, etwa der noch heute bekannten Familie Jäck, deren Vorfahren 1672 einwandern. Heute würde man diese Entwicklung Migration nennen.

