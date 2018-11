Zwei Abgänge, die schmerzen

Der Freie Wähler Wolfgang Metzger wird nach 25 Jahren aus Schriesheims Gemeinderat verabschiedet, Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch kündigt an, nächstes Jahr nicht mehr für die Grüne Liste zu kandidieren – so unterschiedlich Umstände und Gründe sein mögen, so ge-meinsam ist beiden: Ihr Abgang ist nicht nur ein herber Verlust für ihre jeweilige Fraktion, sondern für das gesamte Gremium.

Auch wenn Metzger als Schulleiter bei den von Handwerkern und Kaufleuten geprägten Freien Wählern etwas als Exot galt und bei Themen wie Stolpersteinen und Flüchtlingen eine liberalere Haltung vertrat, so war er für seine Fraktion überaus wertvoll – als rhetorisches Schwergewicht, als Bildungsexperte, als Stimmenmagnet. In all diesen Funktionen wird er ihr fehlen. Doch zu Panik besteht für sie kein Anlass; die bereits erkennbare Nachwuchsriege, voran Nachrückerin Nadja Lamprecht, sorgt dafür.

Verlust für die Grüne Liste

Ein Paukenschlag wiederum ist die Rückzugsankündigung von Barbara Schenk-Zitsch, die für Insider nicht überraschend kommt. Seit langem stimmt die Chemie zwischen der Fraktion und ihr nicht mehr; ob bei Ärztehaus oder Flüchtlingen – Barbara Schenk-Zitsch hat ihren eigenen Kopf.

Als sie zuletzt – anders als ihre Fraktion – für die Sanierung des Gymnasiums stimmt, hat der Antrag der Grünen keine Mehrheit – die schwerste Niederlage für Fraktionschef Christian Wolf in dieser Legislaturperiode. Spätestens da hängt in der Fraktion der Haussegen schief. Das kann man im Ratssaal mit Händen greifen, wenn Wolf und Schenk-Zitsch nebeneinander sitzen.

Für die Grüne Liste ist ihr Weggang ein Problem. Schenk-Zitsch deckt für sie den wichtigen Sozialbereich ab – sehr erfolgreich; nicht ohne Grund ist sie Stimmenkönigin ihrer Fraktion. Im Auftreten im besten Sinn bürgerlich, verkörpert sie, was die Grünen im Bund heute sein wollen.

Freie Wähler ohne Metzger, Grüne ohne Schenk-Zitsch – die Kommunalwahl wird spannend.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018