Zwei Bäume beschäftigen die Wehr

Zwei Bäume haben am Sonntag die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim beschäftigt. Zum ersten Einsatz wurde die Floriansjünger um 13.29 Uhr auf die L 536 in Richtung Wilhelmsfeld gerufen. Dort war ein Baum umgestürzt und blockierte halbseitig die Fahrbahn. Von der Wehr wurde der Baum abgesägt, auf die Straße gezogen, zerkleinert, am Straßenrand gelagert und abschließend die Landstraße noch grob gereinigt. Während der Arbeiten war die L 536 eine knappe Stunde für den Verkehr gesperrt.

Auf der Rückfahrt erfolgte gegen 14.30 Uhr der zweite Einsatz, und zwar auf dem Branich. Hier war in der Branichstraße an einem Baum in rund 15 Metern Höhe ein Teil des Geästes abgebrochen und auf die Straße gefallen. Mittels einer Kettensäge wurde auch dieses zerkleinert und am Straßenrand gelagert. Abschließend kontrollierte die Wehr per Drehleiter noch die Bruchstelle. Die Branichstraße musste im Einsatzbereich etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Bei beiden Einsätzen war die Feuerwehr mit insgesamt 17 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz, die Polizei mit zwei Beamten und einem Streifenwagen.

