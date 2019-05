Zwei Listen treten erstmals an

In Schriesheim treten neben den bisher im Gemeinderat vertretenen Parteien und Vereinigungen auch zwei neue an: Als Liste 6 die „Alternative für Deutschland“ (AfD) und als Liste 7 die „Bürgergemeinschaft Schriesheim“ (BgS). Die AfD stellt vier Kandidatinnen und Kandidaten in der Kernstadt und eine Kandidatin im Stadtteil Altenbach, die BgS sechs in der Kernstadt und vier in Altenbach. Die Bewerber dieser beiden Listen werden hier mit den Daten vorgestellt, die sie uns übermittelt haben. Wo dies nicht der Fall war, können nur die auf dem amtlichen Stimmzettel vermerkten Angaben wiedergegeben werden. Bilder sind hinzugefügt, sofern sie zur Verfügung gestellt wurden. -tin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019