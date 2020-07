Zwei Schulklassen in Quarantäne

Rhein-Neckar-Kreis.Im Rhein-Neckar-Kreis sind von Dienstag auf Mittwoch vier neue Corona-Fälle hinzugekommen, drei davon in Schriesheim. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden eine Mutter und zwei ihrer Kinder positiv auf das Virus getestet. Beim Vater und drei weiteren Kindern gab es keinen Nachweis. Das Testergebnis eines weiteren älteren Geschwisterkindes, das ebenfalls noch schulpflichtig ist, stehe noch aus.

„Die Ansteckung ist zurückzuführen auf einen Moscheebesuch Ende Juni außerhalb des Landkreises“, informiert die Behörde. Nach der Rückkehr hätten die beiden Kinder wieder ihre Schulen besucht – eine Grundschule und ein Gymnasium in der Weinstadt. Welche das sind, sagt das Landratsamt nicht. 36 Mitschüler, die als engere Kontaktpersonen eingestuft werden, seien vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Sie würden nun ebenfalls auf das Virus getestet. Die zwei Lehrer der beiden betroffenen Klassen hätten sich ebenfalls freiwillig in häusliche Isolation begeben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020