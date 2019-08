Zwei Tage volles Programm

Samstag, 7. September

Stadtbrunnen: 11 Uhr offizielle Eröffnung, Strada Montana, Honeywell Bouncers, Hit Fabrik; Weindorf: Dilsbeger Trachtenkapelle, Old Love, Just for Fun; Jazz in der Oberstadt: Speyer City Stompers; Oberer Schulhof: Hüpfburg, Kinderschminken, DJ Batuka.

Sonntag, 8. September

Musikschule, Hey Joe Rock Cover Band, Crushing Jars, Heidelberger Rockmaschine, Gonzo‘s Planet 9; Weindorf: Mannheimer Blasorchester Blau-Weiss Waldhof, Heidelberg Jazzmen, Sunny and the Jokebox; Jazz in der Oberstadt: Bluesgosch Dieter Reinberger, Second Generation; Oberer Schulhof: Hüpfburg, Kinderschminken.

Montag, 9. September

Weindorf: Dietmar Jöst, T-Band. -tin

