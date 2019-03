Zweite Ladesäule geplant

Wochenlang rätselten die Schriesheimer, was wohl hinter dem Fass am Parkplatz vor dem Rathaus gebaut wird. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Es ist die erste E-Ladesäule in Schriesheim von insgesamt 100 im gesamten Rhein-Neckar-Raum und 25 000 Europaweit, die jetzt von der EnBW der Stadt und den E-Autofahrenden Bürgern übergeben wurde. Und dass sie auch funktioniert, das hat Andreas Stampfer, Kommunalberater vom Regionalzentrum Nordbaden EnBw, gleich ausprobiert.

Diese Ladestation ist leicht zu finden, vorausgesetzt man hat ein Handy und darauf die von der EnBW bereit gestellte PlusApp installiert und eine Plastikkarte von der der getankte Strom per Kreditkarte abgebucht wird. Getankt wird ausschließlich mit Ökostrom. Außerdem sind direkt am Mast Sensoren und ein Informationsdisplay installiert, die Auskunft über Klima und Umweltdaten, Temperatur, Feinstaub und Lärm geben.

Doch die Schriesheimer oder andere E-Autos-Fahrer brauchen jetzt nicht in Panik verfallen. Dieses Ladegerät ist noch in der Probephase und man kann hier „fer umme“ Strom tanken. Bei der Übergabe an die Stadt machte Stampfer auch eine Rechnung auf. So benötige ein Golf um die drei bis vier Stunden, um die Batterie auf 80 Prozent aufzuladen. Die Ladestation bietet aber noch weitaus mehr. In ihrem näheren Umkreis kann man freies WLAN nutzen oder man wird mittels eines Notrufknopfes direkt mit Mitarbeitern der EnBW verbunden, die dann für eine notwendige Hilfe sorgen.

Kosten von 20 000 Euro

Diese E-Tankstelle war schon immer ein Wunsch vom Gemeinderat. „Angeregt wurde sie vor gut zwei Jahren von Wolfgang Metzger von den Freien Wählern“, erinnerte sich Bürgermeister Höfer und dieser Vorstoß wurde dann auch von den anderen Gemeinderatsmitgliedern aufgenommen. Dann habe eine langwierige Odyssee um den Erhalt von Fördermittel begonnen. „Die Gesamtkosten beliefen sich auf 20 000 Euro, vom Bund erhielten wir für die Maßnahme 3500 Euro“, informierte er. Und somit stand dem Experiment nichts mehr im Wege.

„Im Herbst 2018 haben wir mit dem Bau begonnen und konnten ihn noch vor Beginn des Mathaisemarktes abschließen“, bestätigte er. Geplant ist noch eine weitere E-Tankstelle, doch wo sie stehen wird, das ist noch ungewiss. greg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019