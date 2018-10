Zweitgrößtes Bauvorhaben der Stadt

„Es war von Anfang an klar: Wenn der Tunnel da ist, haben wir die Talstraße am Hals, und das wird teuer.“ FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger formulierte die Sache salopp, brachte aber das Dilemma auf den Punkt: Mit der Abstufung der Talstraße von der Landes- zur Gemeindestraße geht die Baulast mit Stichtag 1. Oktober an die Stadt Schriesheim über. Und weil hier in den letzten Jahren vom damaligen Träger, dem Land, nicht viel gemacht wurde, ist ein erheblicher Sanierungsstau zu verzeichnen (der „MM“ berichtete).

Nach Verhandlungen mit Landesvertretern erreichte die Verwaltung im Vorfeld, dass nun ein pauschaler Ausgleich von rund 2,8 Millionen Euro, zahlbar in drei Tranchen, erfolgt – Bauamtsleiter Markus Schäfer berichtete davon mit einem gewissen Stolz im Gemeinderat.

„Das ist schon gut“, lobte Robert Hasenkopf (GL), „aber es bleiben uns noch Kosten von 6,1 Millionen Euro und wahrscheinlich noch mal eine halbe Million an Honoraren für Ingenieure.“ Hauptsächlich in die Brückensanierungen, aber auch in Straßenbeläge und Kanäle soll investiert werden – passend dazu vergab das Gremium gleich die Aufträge für die Sanierungsplanungen der Brücken: Das Hirschberger Büro Erich Schulz plant für jeweils rund 62 000 Euro die Reparatur der Gauls- und der Schotterersbrücke.

Nur ein Drittel der Kosten

Er habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass vielleicht durch die Förderung des künftigen Sanierungsgebiets weitere Gelder fließen, zeigte sich CDU-Fraktionssprecher Michael Mittelstädt vorsichtig optimistisch, bekannte aber auch: „Es war schon klar, dass wir das nicht zum Nulltarif kriegen, aber dass es so eine große Diskrepanz ist, war uns bis vor ein paar Wochen nicht bewusst.“ Die 2,8 Millionen, rechnete Jutta Becker (FW) vor, seien ein rundes Drittel der gesamten Investitionssumme, ohne Wasser- und Abwasserleitungen: „Es ist das größte Bauvorhaben in der Stadt, wenn man von der Schule absieht.“

Immerhin habe man auf die Gelegenheit hingearbeitet, „an die Talstraße heranzugehen“, gab SPD-Fraktionssprecher Sebastian Cuny zu bedenken. Für ihn waren auch Grundstückskäufe bei der Straßensanierung wichtig, etwa für breitere Gehwege und Lärmschutz. Renkenberger kam auf ein weiteres Problem zu sprechen und fragte, wie die Talstraße während der Bauarbeiten ihre Funktion als Umleitungsstrecke wahrnehmen solle, wenn einmal der Tunnel gesperrt werden müsse. Wolfgang Metzger (FW) antwortete mit einem lange als Tabu gehandelten Vorschlag: Nämlich in solchen Fällen den mittlerweile gesperrten Laubelt-Weg wieder zu eröffnen. „Außerdem haben wir auch mit dem Huberweg keine schlechten Erfahrungen gemacht.“

Vier Jahre Bauzeit

Bürgermeister Hansjörg Höfer holte für seine Antwort weit aus. Er rechne von der Strecke vom Anfang der Gaulsbrücke bis etwa Mälzerei Kling mit vier Jahren Bauzeit: „Das wird für die Autofahrer eine Beeinträchtigung werden, wie auch für die Bewohner des Branichs und des Ölbergs.“ Auf Renkenbergers Frage hatte er aber noch keine Antwort: „Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, uns über den Verkehr Gedanken zu machen.“ Vielleicht sei eine Regelung über Ampelschaltungen möglich. An den ganz engen Stellen, mutmaßte er, „wird es aber ohne Vollsperrung nicht gehen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018