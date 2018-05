Zwischen dem Unrat auch Matratze und Schlitten

Anzeige

„Der Müll wird nicht weniger“, kommentiert Martin Stauder, Mitinitiator der jährlichen Frühjahrsputzaktion im Wald und in den Wiesen von Altenbach, die Ausbeute von rund zwei Stunden Putzaktion. 20 Altenbacher Bürger, darunter auch Jugendliche der örtlichen Grundschule, machen sich bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen auf die Suche nach dem Wohlstandsmüll – und sie werden schnell, ja viel zu schnell fündig.

Als gutes Beispiel für seine Schüler bedient sich auch ihr Lehrer Martin Wörner der Greifzange, streift mit ihnen durch die Büsche und füllt Sack um Sack mit Unrat. Die Ausbeute der Mannschaft, die sich aufgeteilt in zwei Gruppen mit Greifzange, Schaufel und Eimer durch Wald, Wiese und Gebüsch rund um die Gemeinde Altenbach schlagen, ist ansehnlich – wenn auch nicht im positiven Sinne dieses Wortes.

Zwei Stunden in Feld und Flur

Bei ihrer etwa zwei Stunden dauernden Putzaktion können die Mülldetektive, allen voran Christian Wolf, der Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste in Schriesheim und in Altenbach, einen ganzen Traktoranhänger mit achtlos in den Wald geworfenem Schrott füllen – und das, obwohl diese Putzaktion jedes Jahr organisiert und durchgeführt wird.