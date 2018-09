Zwölf Meter großes Symbol für den Sieg

Einen Tag nach der Bürgermeisterwahl sind gestern in Schriesheim die letzten Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Urnengang abgelaufen. Am Mittag wurde im Garten des Wahlsiegers Hansjörg Höfer die traditionelle Bürgermeister-Fichte gesetzt, am Nachmittag stellte der Gemeindewahlausschuss das Wahlergebnis offiziell fest, das nur in Nuancen von dem vorläufigen abweicht.

Am Wahlabend selbst

...