14-Jährige Mia Lenz ist Bundessiegerin

Vor einem Jahr wurde Mia Lenz, 14-jährige Züchterin aus Seckenheim, in Dänemark Vize-Europameisterin mit ihren Zuchthühnern „Zwerg-Dominikaner“. Nun hat die Jugendliche mit ihren Hühnern in Hannover den Bundessiegertitel geholt – die höchste Auszeichnung in der Geflügelzucht.

Unter den rund 17 000 Tieren der Gattung Geflügel, die bei der Ausstellung präsentiert wurden, befanden sich auch sechs Tiere der jungen Seckenheimerin. Unter den drei Hennen und drei Hähnen war auch das Siegertier, das mit 97 Punkten und der Note „vorzüglich“ von den Kampfrichtern bewertet wurde.

Seit Kindertagen dabei

Auch mit den anderen Tieren bewies Mia ihre Zuchterfolge: Ein weiterer Hahn sowie eine Henne bekamen jeweils 95 Punkte und damit das Prädikat „sehr gut“ ausgestellt. Die „Zwerg-Dominikaner“ gehen auf die älteste amerikanische Hühnerrasse zurück und werden seit 1930 in Deutschland gezüchtet.

Lenz, die im Seckenheimer Kleintierzuchtverein 1904/C 908 am Holzweg zu Hause ist, hat dort bereits mehrmals die Vereinsmeisterschaft geholt. Der 14-Jährigen sind die Züchtergene in die Wiege gelegt. Sie ist die Enkelin des internationalen Ausnahmezüchters Günter Wesch, der seit mehr als siebzig Jahren selbst Hühner züchtet und bereits viele hohe Auszeichnungen in der Geflügelzucht gewonnen hat.

Seit ihren frühen Kindertagen ist Mia mit auf der Zuchtanlage unterwegs. Das weckte bei ihr früh das Interesse an den Tieren. Neben einem guten Händchen und geschultem Blick für die Hühner gibt es auch immer wieder Tipps vom Großvater.

Doch nicht nur die Hühner haben es der jungen Züchterin angetan. Die Vogelzucht hat sie dank Papa René Lenz auch auf exotischere Exemplare ausgeweitet: Mit ihren Farbwellensittichen gewann sie kürzlich die Vereinsmeisterschaft beim Vogelzuchtverein Hemsbach.

Auszeichnung mit Ehrenband

Großvater Wesch ist mächtig stolz auf seine Enkelin. Auch er holte mit seinem ausgestellten „goldfarbigen Italiener“ einige Preise bei der 101. Nationalen Ausstellung des Bunds Deutscher Rassegeflügelzüchter. Mit Ehren-, Zuschlags- und Zuchtpreisen ging es nach der Ausstellung zurück in die Heimat. Da der Seckenheimer seit 1949 ununterbrochen bei der Deutschen Junggeflügelschau in Hannover teilnimmt, erhielt er zudem als Freund und Förderer der Geflügelzucht das blaue Ehrenband.

Nun beginnt das neue Zuchtjahr. Mia und Großvater Wesch fiebern schon auf die nächsten Ausstellungen hin. Nach der Landesschau in Ulm steht danach wieder eine nationale Ausstellung in Leipzig an. Im nächsten Jahr wollen Großvater und Enkelin dann an der Europaschau in Wien teilnehmen. sane

