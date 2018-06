Anzeige

Am Rande des ruhig verlaufenden Seckenheimer Straßenfestes wurden 16 Autos beschädigt. An den Fahrzeugen, die alle in der Freiburger Straße abgestellt waren, wurden Scheibenwischer verbogen, Lack zerkratzt oder Spiegel aus den Halterungen gedrückt. Eine Geschädigte hatte am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug entdeckt. Als Polizeibeamte vor Ort waren, stellten sie fest, dass 15 weitere Autos beschädigt wurden. Wie hoch der Gesamtschaden ist, lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen und Geschädigte, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Seckenheim, unter 0621/48971 oder beim Polizeirevier Ladenburg, (06203/93050) zu melden. pol