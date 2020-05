16 Stunden für ein Großprojekt

Sie ist der Traum vieler Männer: eine voll ausgestattete Werkbank in der eigenen Garage. Tim Ralph Dombrowski hat sich genau diesen Traum erfüllt – und dafür nicht einmal ganz 16 Stunden gebraucht. Der 13-jährige Schüler aus Seckenheim ist ein talentierter Handwerker. Seine Werkbank stellt alles bereit, was es für die Arbeit braucht. Aufgebaut auf einem Fundament aus Euro-Paletten, wie man sie aus dem Getränkemarkt kennt, stehen ein Tisch sowie ein darauf im rechten Winkel angebrachtes Brett.

Daran hängen die Werkzeuge – unter anderem ein Hammer, eine Feile, verschiedene Zangen, eine Wasserwaage, eine Laubsäge und Aufsätze für Bohrmaschinen. „All das hatten wir bereits im Haus“, sagt Tim. Nur einen einzigen Bestandteil der Werkbank musste die Familie neu kaufen – und zwar den Schraubstock. Darin kann man verschiedene Bauteile fixieren, um besser mit ihnen arbeiten zu können.

Die Idee zu der Werkbank kam dem Schüler erst vor kurzem. Da wegen der Corona-Pandemie derzeit kein Unterricht stattfindet, ist er häufiger zu Hause. Dieses Projekt kam ihm sehr gelegen, um sich zu beschäftigen – und der Stolz seiner Familie ist ihm damit sicher.

Hohes Tempo bei Umsetzung

Zwischen Idee und Umsetzung vergingen nur wenige Tage, sein Projekt ging der Schüler weniger mit Planung als vielmehr mit Augenmaß an: „Ich habe keine Pläne oder Ähnliches gezeichnet“, sagt er. Am meisten Spaß habe er beim Abschleifen des Holzes gehabt, berichtet er. Euro-Paletten sind dafür bekannt, dass man sich schnell Holzsplitter einfangen kann, wenn man mit dem Finger darüber fährt. Diese Gefahr besteht bei der Werkbank nun nicht mehr. Beim Abschleifen des Holzes habe der jüngere Bruder Julian geholfen. „Viel mehr habe ich allerdings nicht gemacht“, sagt dieser mit einem Grinsen. Er treibt lieber Sport, spielt unter anderem Hockey. Bei einem anderen Projekt hat der Elfjährige viel lieber mitgeholfen – und zwar bei dem Neubau eines Fußballtores. „Das alte habe ich kaputtgeschossen“, sagt er etwas zerknirscht. „Das neue ist so stabil, da kann das nicht passieren“, ist Tim Ralph überzeugt. Das Fußballtor war ein Gemeinschaftswerk, bei dem auch Tims Vater André Dombrowski beteiligt war. Durch seine Arbeit als Raumausstatter und Handwerker konnte er seinen Söhnen einiges Fachwissen an die Hand geben.

Tim Ralph geht auf die Maria-Montessori-Schule in Mannheim. Sie ist ein sogenanntes Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Dort werden Schüler von Klasse 1 bis 9 in kleinen Klassen und nach einem eigenen Bildungsplan unterrichtet. „Zu uns kommen Kinder und Jugendliche, denen das Lernen so schwerfällt, dass sie ein sonderpädagogisches Bildungsangebot brauchen“, heißt es auf der Seite der Stadt, die Träger der Schule ist.

Nächstes Projekt in Aussicht

Sabine Dombrowski-Seitz ist Elternbeiratsvorsitzende der Schule und Tims Mutter. Sie ist glücklich darüber, dass ihr Sohn an der Maria-Montessori-Schule eine angemessene Förderung bekommt. Dort können sich die Kinder unter anderem auch handwerklich ausprobieren, „etwas, das meinem Sohn absolut liegt“, sagt Dombrowski-Seitz. Viele gebastelte und bemalte Objekte aus Holz, die neben der Werkbank liegen, zeugen davon. Tim hat sie in der Schule angefertigt.

„Viele Eltern tun sich schwer damit, ihr Kind auf eine Schule wie die Montessori-Schule zu schicken“, sagt Dombrowski-Seitz. Die meisten hätten Angst, abgestempelt zu werden: „Dabei sollte doch im Vordergrund stehen, dass es dem Kind gut geht – und nicht das Bild, das die Eltern glauben, nach außen hin abgeben zu müssen.“ So, wie es jetzt sei, sei es am besten, sagt Dombrowski-Seitz. Vieles an Aktivitäten hätten sie und ihr Mann mit ihrem Sohn probiert. „Und alleine etwas Handwerkliches machen zu können, gefällt mir einfach am besten“, sagt Tim, der später einmal Schreiner oder Landwirt werden möchte. Jetzt, da er seine Werkbank fertig gebaut hat, hat er auch schon ein nächstes Projekt: „Ich will eine Parkbank bauen.“ Ein bisschen Material ist von der Euro-Palette noch übrig.

