20 Posaunenchöre proben für Landesposaunentag

„Lasst uns miteinander“ lautet das Motto des Landesposaunentages Anfang Juli in Bruchsal. Rund 2 000 Bläser aus ganz Baden werden dazu rund ums Schloss erwartet. Einige von ihnen trafen sich bereits am Wochenende bei den traditionellen Bläsertagen in Seckenheim, um dabei zugleich für das alle vier Jahre stattfindende Treffen zu proben.

Das Eröffnungsstück des großen Blechbläsertreffens beruht auf dem bekannten Kanon „Lasst uns miteinander“. Dieses Thema stand auch Pate für die Seckenheimer Bläsertage, die nun seit über vier Jahrzehnten Posaunenchöre aus dem Bläserbezirk Mannheim-Bergstraße zusammenbringt. Auch in diesem Jahr nahmen etliche Teilnehmer aus mehr als 20 Posaunenchören aller Altersgruppen an der Begegnung im evangelischen Gemeindehaus teil.

Bereits am Freitag begann das dreitägige Treffen, das Bezirksobfrau Herma Krieg sowie einige Helferinnen und Helfer organisiert hatten. Die musikalische Leitung übernahm Armin Schäfer. Der Landesposaunenwart übte mit den Blechbläsern Choräle und choralgebundene Literatur, darunter auch jazzige Bearbeitung von alten Werken. Neben den erwachsenen Hobbybläsern nahmen einige Jungbläser an dem traditionellen Treffen in Seckenheim teil. Pia Tenbaum betreute die sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen. Wolfgang Schaller, Kantor bei der Erlösergemeinde, brachte hier sein musikpädagogisches Geschick mit ein.

Die Freizeitmusiker kommen gerne zur Erlösergemeinde und bedanken sich jedes Jahr für die Gastfreundschaft mit einem Platzkonzert vor dem Alten Rathaus. Mit bekannten Chorälen erfreuten die Blechbläser die Zuhörer, darunter auch Pfarrer Helmut Krüger, auf den Seckenheimer Planken. Auch manche Passanten, die gerade am zentralen Umsteigepunkt des öffentlichen Personennahverkehrs vorbeikamen, blieben stehen, um den Klängen zu lauschen. Doch insgesamt war es in diesem Jahr ein kleineres Auditorium, wie ein Zuhörer bemerkte, der jedes Jahr bei dem Choralblasen vorbeischaut. Möglicherweise lag es an dem nasskalten Wetter.

Mit einem Abschlussgottesdienst in der Erlöserkirche gingen die Bläsertage schließlich zu Ende. Die Musiker, darunter auch Teilnehmer des Seckenheimer Posaunenchors, übernahmen die musikalische Umrahmung der Feier. Die Predigt hielt Landesbischof Professor Doktor Cornelius Bundschuh. Er freute sich zusammen mit etlichen Gemeindemitgliedern und Gästen über den voluminösen Klang der Blechbläser, die im Altarraum des evangelischen Gotteshauses Platz genommen hatten.

Das jährliche Treffen der Blechbläser geht auf die Einladung im Jahr 1978 von Pfarrer Jan Koch zurück. Seit dieser Zeit treffen sich die Hobbymusiker jährlich zum gemeinsamen Musizieren und fachlichen Austausch sowie zum geselligen Zusammensein. sane

