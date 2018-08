23-Jähriger sitzt jetzt in U-Haft

Anzeige

Weil er verdächtigt wird, einen Mann in Seckenheim beraubt zu haben, sitzt ein 23-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Mannheim gestern mitteilten, soll der Tatverdächtige sein späteres Opfer, einen 34-jährigen Mann, am Samstagmorgen gegen 3 Uhr im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofs beim Warten auf eine Straßenbahn kennengelernt haben.

Gemeinsam fuhren die beiden Männer nach Seckenheim, wo sie an der Haltestelle Rathaus ausstiegen. Dort soll der 34-Jährige dem mutmaßlichen Täter sein Smartphone ausgehändigt haben. Als er das Gerät später zurückverlangte, soll der 23-jährige Ghanaer die Herausgabe verweigert haben. Dennoch sei es dem Älteren gelungen, das Telefon wieder an sich zu nehmen und zunächst zu flüchten. In Höhe der Neckarbrücke in der Seckenheimer Hauptstraße holte ihn der Beschuldigte ein, und es kam zu einem Gerangel zwischen beiden. Dabei soll der 23-Jährige das Smartphone wieder mit Gewalt an sich genommen haben.

Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei, die den mutmaßlichen Täter noch vor Ort festnehmen konnte. Er stand nach Angaben der Beamten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde er am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der 23-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. red/agö