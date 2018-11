600 Euro an Förderverein

Am zweiten Sonntag im Oktober fand der 32. Seckenheimer Wandertag statt. Nun trafen sich alle Förderer und Akteure zum Kassensturz, denn der Überschuss konnte wie geplant an den Förderverein Friedhof Seckenheim übergeben werden. Jürgen Zink, Willi Pint und Nicole Kreusel, drei der vier IG-Vorstandsmitglieder, freuten sich, dass der Erlös aus Startgeld, Eintopfessen sowie Kaffee und gespendetem Kuchen an Alfred Heierling zugunsten eines sinnvollen lokalen Zwecks weitergeleitet werden.

Schließlich muss es der Förderverein mit Unterstützung des Friedhofsbetriebes, der Stadt, der Politik, engagierter Firmen, Stiftungen und Bürger schaffen, den „traurigen Zustand“, wie Zink anmerkte, der hiesigen Trauerhalle zu beenden und einen Erweiterungsbau erreichen.

Dank an Unterstützer

„Dazu trägt der kleine Erlös von 600 Euro gewiss nicht maßgeblich bei, aber er macht deutlich, dass man an das Thema bei jeder Gelegenheit erinnern muss und es nicht aus den Augen verlieren darf“, so Zink vor Vertretern der treuen Wandertagsunterstützer, der Schützengesellschaft 1896, dem Roten Kreuz, dem Streckenteam mit Sigi Bugla, Jürgen Rewald und Rolf Wagner sowie Walter Gehr an der Wanderkasse und weiteren Personen.

„Wir danken allen, die diese gemeinsame Seckenheimer Wanderung ermöglicht haben“, so Heierling, und weiter: „Es ist noch ein Stück Weg bis zum Neubau, aber erste Schritte sind getan.“ Dann nahm er symbolisch im Treppenhaus des Seckenheimer Rathauses den Erlös entgegen. hat

