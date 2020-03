69. Jam-Session im Palü-Keller

Am Freitag, 6. März, wird ab 20 Uhr bei freiem Eintritt wieder gejamt. Zur nun schon 69. Jam-Session haben sich wieder zahlreiche interessante Musiker angekündigt. Ab 17.30 Uhr gibt es Essen à la carte im Badischen Hof, ab 18 Uhr von der kleinen Karte im Palü-Keller. Danach gibt es Brezeln und Fingerfood an der Theke, Getränke werden am Tisch serviert. Eine Platzreservierung gibt es nicht.

Special Guests sind „AnKe P“, sind Anton, Kevin und Peter. Ein musikalisches Trio, das sich zur Studienzeit gefunden hat und bis zum heutigen Tag auf eine musikalische Reise, von Rock und Pop bis zu Hip-Hop und Reggae geht. Nach diesem Auftritt geht die Jam-Session weiter. Auch bei dieser Veranstaltung wird noch einmal für ein Kinderheim und für ein Mädchenhaus gesammelt. Das Projekt und die geplanten Maßnahmen werden vorgestellt. hat

