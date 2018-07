79-jährige Frau schwer verletzt

Anzeige

Eine 79-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Unfall am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, an der Kreuzung Rohrlachstraße/Auf dem Kegel in Seckenheim, schwere Verletzungen zugezogen. Als Linksabbiegerin bog die Seniorin im Gegenverkehr ab ohne auf eine Citroen-Fahrerin zu achten, so dass es zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Die 79-Jährige stürzte und verletzte sich. Nach der Erstversorgung an der Unfallstellen wurde die Frau in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174 4045 zu melden.. seb