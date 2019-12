80 Pakete für bedürftige Kinder befüllt

„Kinder helfen Kindern“ – zum sechsten Mal haben die Schüler der Seckenheimschule mit eigenen Geldspenden Weihnachtspakete für bedürftige Kinder in Mannheim befüllt. Die Jugendlichen übergaben die Pakete bunt verpackt am Freitag an Gabriela Crisand vom Mannheimer Caritas-Verband. Mit einer kleinen Geldspende konnten die Schüler an der freiwilligen Aktion teilnehmen. Da die meisten der Mädchen und Jungen selbst nicht viel Geld haben, wurde das Paket oft gemeinsam befüllt. An der Aktion, organisiert von Lehrerin Ingrid Klinga, beteiligte sich ein Großteil der 29 Klassen der Werkreal- und Realschule.

In die rund 80 Weihnachtspaketen packten die Kinder Spielsachen, Bälle, Brotdosen oder Plüschtiere. Das Aussuchen und Kaufen der Weihnachtsgeschenke habe den Schülern besonders viel Spaß gemacht. Die Jugendlichen hatten die Geschenke mit einem entsprechenden Hinweis zum Geschlecht und Alter des Empfängers versehen, da vorab nicht bekannt ist, an wen die Geschenke gehen. Vielen Geschenken war eine Weihnachtskarte beigefügt. Eine besondere Überraschung hatten sich die Schüler einer fünfte Klasse einfallen lassen: Sie legte zu jedem Päckchen einen kleinen Weihnachtsbrief mit dazu.

Übergabe an Weihnachten

Die Pakete überbringt Caritasmitarbeiterin Crisand bedürftigen Kindern vom Kinder-Mittagstisch Waldhof und der Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtungen Spinelli zu Weihnachten. „Es ist sensationell, dass die Schüler der Seckenheimschule seit Jahren für bedürftige Kinder spenden. Ich danke allen für ihr Engagement und hoffe, die Aktion wird noch viele Jahre fortgeführt“, so Crisand.

Lehrerin und Organisatorin Klinga betonte: „Es geht auch darum, den Kindern bewusstzumachen, dass es Kinder gibt, denen es nicht so gut geht und die kein Geschenk zu Weihnachten bekommen, da die Eltern dafür kein Geld haben“. fase

