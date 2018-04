91-Jähriger stürzt mit Motorroller

Anzeige

Beim Sturz mit seinem Roller hat sich ein 91-Jähriger in Seckenheim am Kopf verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr der Mann am Donnerstag gegen 15 Uhr mit seinem Motorroller verbotswidrig auf dem Radweg an der Neuostheimer Straße Richtung Suebenheimer Allee. In Höhe des Kreisverkehrs an der Kreuzung zur Kloppenheimer Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf zu, da er einen Fahrradhelm anstatt eines zulässigen Motorradhelms trug.

Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte, verweigerte der Mann die weitere Behandlung und wollte mit nach Hause fahren. Die Polizei untersagte ihm jedoch die Weiterfahrt und fuhr den Senior nach Hause. Auf eine Ordnungswidrigkeitenanzeige verzichteten die Polizisten aufgrund des Alters und der Verletzungen des Mannes. „Wegen seiner Uneinsichtigkeit und seines renitenten Verhaltens“ werde jedoch die Führerscheinstelle informiert, um zu überprüfen, ob die Fahreignung des Mannes gegeben ist. pol/agö