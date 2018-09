Öffnung erst Mitte Oktober

Die Seckenheimer werden vorerst weiter mit Umleitungen im Ortskern leben müssen. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, wurde die Genehmigung für den Baukran inmitten der Rastatter Straße, der ihre Komplettsperrung verursacht, um einen weiteren Monat bis Mitte Oktober verlängert. Die Anwohner nehmen es inzwischen mit Galgenhumor und feierten zum „einjährigen Jubiläum“ dieser Sperrung ein „Kran-Fest“.

Wegen des Baus eines Privathauses in der Seckenheimer Hauptstraße an der Ecke zur Rastatter Straße ist diese seit Mitte September 2017 gesperrt. Für die Anwohner bedeutet dies massive Belastungen; da etwa die Müllfahrzeuge nicht mehr in die Straße einfahren, sind sie gezwungen, ihre Mülltonnen am Ende der Straße aufzustellen. Vor allem für Ältere ist es kaum zu bewältigen, die schweren Tonnen über Dutzende von Metern hinweg zu ziehen. Vom optischen Erscheinungsbild der Einfahrt zu ihnen ganz abgesehen.

Ende mehrfach verschoben

Auch die lange Dauer dieses Zustandes ärgert die Anwohner massiv. Zunächst ist der Abschluss der Maßnahme für Ende 2017 angekündigt. Doch noch im April 2018 ist kein Ende in Sicht. Danach wird die Aufhebung der Sperrung „für Ende April, spätestens Ende der ersten Maiwoche“ angekündigt. Die Frist geht ins Land, der Kran bleibt. Für den 25. Mai bestellt die Verwaltung Bauherrn und Bauleiter ein.

Auf Basis eines neuen Bauzeitenplans „mussten wir entscheiden, die Zeitspanne der Kranaufstellung und der Vollsperrung noch einmal bis Anfang August zu verlängern“, so Klaus Eberle, Chef des städtischen Fachbereichs für Sicherheit und Ordnung, damals zum „MM“.

Doch auch der August geht, während der Kran bleibt. „Die der Sperrung zu Grunde liegende verkehrsrechtliche Genehmigung musste im September noch einmal verlängert werden“, schreibt Eberle jetzt in einer Stellungnahme für den „MM“. „Der Bauherr konnte im geplanten Bauzeitenfenster nicht das Bauwerk vollständig herstellen“, argumentiert der Chef der Genehmigungsbehörde: „Es ergaben sich für den Bauherrn erneut größere Verzögerungen beim Rohbau, so dass sich auch alle nachfolgenden, notwendigen Bautätigkeiten zeitlich verschoben.“

Erneute Verlängerung möglich

Würde die Stadt Mannheim einem erneuten Antrag auf eine weitere Sperrung entsprechen? „Im Prinzip ja“, bekennt Eberle und verweist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die schon den Genehmigungen für die bisherigen Fristverlängerungen zugrundeliegen: „Der Bauherr hat mit der gültigen Baugenehmigung das Anrecht auf Fertigstellung seines Bauwerks.“ Versagt werden kann diese Genehmigung nur, „wenn über einen längeren Kontrollzeitraum überhaupt keine Baufortschritte erkennbar sind.“

Hinzu kommt, dass es keine realistische Alternative gibt: „Der Kran ist zwingend notwendig für diese Fertigstellung und kann infolge der Baulückenverdichtung nicht an einem anderen Standort aufgestellt werden.“ Ein Stellen in der Hauptstraße würde dazu zwingen, den Straßenbahnverkehr einzustellen.

Zumindest gibt es für die Anwohner inzwischen eine Erleichterung. „So wurden vom Bauherrn die Kosten bei der Müllentsorgung übernommen“, erläutert Eberle.

Kran-Fest zum „Einjährigen“

Die Anwohner sehen es mittlerweile mit Galgenhumor: Zum „einjährigen Jubiläum“ feiern sie ein Kran--Fest, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. „Doch eigentlich müssten wir den Kran anmieten oder den Zabbe-Brunnen statt seiner aufstellen“, scherzt Anwohner Andreas Hänssler: „Dadurch bliebe uns der Verkehr der neuen Buslinie durch diese Straße erspart“, meint er unter Hinweis auf die nach Öffnung der Straße befürchtete Belastung durch 48 Busse pro Tag.

Und wann endet die Sperrung? „Wir als Erlaubnis erteilende Verkehrsbehörde gehen derzeit von Mitte Oktober aus“, sagt Eberle und versichert: „Dem Bauherrn sind die negativen Auswirkungen, welche von der mittlerweile mehrfach verzögerten Baustelle ausgehen, nochmals verdeutlicht worden.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018