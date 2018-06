Öffnung nun für August geplant

Anzeige

Die Sperrung der Rastatter Straße im Ortskern von Seckenheim soll nunmehr im August aufgehoben werden. Dies hat die Stadt Mannheim jetzt mitgeteilt. Nach mehreren genehmigten Verlängerungen war der letzte angekündigte Abschlusstermin für die private Baumaßnahme in der „ersten Maiwoche“ ohne Änderung der Situation verstrichen.

Wegen des privaten Bauvorhabens ist die Rastatter Straße an der Kreuzung zur Hauptstraße seit Mitte September 2017 gesperrt. Für die Anwohner bedeutet dies massive Belastungen; da die Müllfahrzeuge nicht mehr in die Straße einfahren, sind sie gezwungen, ihre Mülltonnen am Ende der Straße aufzustellen. Vor allem für Ältere ist es kaum zu bewältigen, die schweren, weil dann vollen Tonnen über Dutzende von Metern hinweg zu ziehen.

Auch die lange Dauer dieses Zustandes ärgert die Anwohner massiv. Zunächst war der Abschluss der Maßnahme für Ende 2017 angekündigt. Doch noch im April 2018 war kein Ende in Sicht. Als sich Anwohner Andreas Hänssler darüber beschwerte, kündigte Klaus Eberle, Leiter des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, den Abbau des Krans mit Aufhebung der Sperrung „für Ende April, spätestens Ende der ersten Maiwoche“ an.