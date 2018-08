Über Kimme und Korn – dann Schuss

Es ist ein herrlicher Sommertag, der die Freunde der Seckenheimer Schützengesellschaft (SG) von 1896 zur Schießanlage an die Autobahn führt. Steffen Scherneck und sein Team haben alles für die Ortsmeisterschaft der Laienschützen vorbreitet, die Schießstände für Bogen und Luftgewehr sind besetzt, für die Bewirtung ist gesorgt, und los geht es. Mit Bogen, Luft- und Lichtgewehr treten Jugendliche, Damen und Herren sowohl einzeln wie auch in der Mannschaftswertung an.

Nach einem langen Nachmittag kann Scherneck, der Vorsitzende der SG, die Pokale und Medaillen vergeben. Er freut sich besonders darüber, dass der Vorstand der TSG treffsicher mitgewirkt hat. In der Kategorie Bogen Damen holt sich Regina Kasper den Ortstitel vor Natascha Adler und Julia Vogt-Weber.

Bei den Herren spannt Mathias Kasper vor Alexander Schulz und René Taube den Bogen am besten und kann auch in der Mannschaftswertung mit dem Team „Hochzeitsfieber“ (Tuszewski, Regina und Mathias Kasper) vor den „Legendären Barkeepern“ (Killinger, Schmitt, Schulz) und den „TSG Knallern“ (Kasper, Hänssler, Bönisch) den Siegerpokal entgegennehmen.

Den Bogen beherrschen die Jugendlichen Bianca Vögele, Fabian Seitz und Nils Vögele besonders gut, dafür gibt es Medaillen. Die Disziplin „Luftgewehr Herren“ auf die zehn Meter entfernte kleine Pappscheibe entscheidet mit Kimme, Korn und Schuss Maximilian Schmitt vor Mathias Kasper und Rainer Vögele für sich.

Mit dem Lichtgewehr siegt in der jüngeren Jugendklasse Fabian Seitz vor Kristin Weber und Carolin Weber. Mit dem Luftgewehr sichert sich der Jugendliche Nico Seitz den Meistertitel vor Bianca Vögele und Max Wittke, während bei den Damen in dieser Disziplin Christine Pross vor Julia Vogt-Weber und Silke Prätzel-Wunder den Titel des Ortsmeisters ergattert.

Die meisten Schützen können am Abend, als die Sonne schon lange Schatten wirft, ihren Pokal oder ihre Medaille persönlich entgegen nehmen. Dabei danken sie den Organisatoren der SG 1896 Seckenheim für die erneute Durchführung dieser Laienmeisterschaft.

