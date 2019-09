Abnahme auf der BSA

Jeweils freitags am 13. und 20. September sowie am 4. Oktober kann noch das Sportabzeichen auf der Bezirkssportanlage (BSA) in Seckenheim abgenommen werden. Ab 18 Uhr werden die Ergebnisse beim Sprung, Kurz- und Langstreckenlauf sowie beim Wurf oder Kugelstoßen notiert. Bei Regen entfällt der Termin. Die Abnahme für die Schwimmdisziplinen im Seckenheimer Hallenbad ist auf den 22. September zwischen 14 und 16 Uhr terminiert. Weitere Auskünfte gibt es beim Seckenheimer Sportabzeichen-Team, Walter Gehr (Tel. 0621/47 12 57) und Doris Himmelsbach (Tel. 0621/47 95 93). Die Verleihung der Sportabzeichen ist für den 24. November in der TSG-Turnhalle geplant. sane

