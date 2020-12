Adventsweg statt Fenster

Seit vielen Jahren öffnet sich im Dezember jeden Tag in Seckenheim ein geschmücktes Fenster. Der lebendige Adventskalender kann Corona-bedingt nicht wie gewohnt stattfinden. Die Organisatoren um Dieter Rubach bieten stattdessen einen Adventsweg an. Fast jeden Tag wird ab 17 Uhr ein beleuchtetes Fenster „geöffnet“ und kann bis Weihnachten besichtigt werden. So entsteht in der Adventszeit ein richtiger Weg, den man alleine oder mit der Familie begehen kann. Die Stationen im Überblick:

Freitag, 4. Dezember: Erlöserkirche

Samstag, 5. Dezember: Nicole Kreusel, Zähringer Straße 127

Sonntag, 6. Dezember: Erlöserkirche, Impulsgottesdienst zum Nikolaustag um 17.30 Uhr

Montag, 7. Dezember: Städtisches Kinderhaus, Rastatter Straße 71

Dienstag, 8. Dezember: Freundeskreis der Bücherei, Altes Rathaus, Seckenheimer Hauptstraße 96

Mittwoch, 9. Dezember: Horst-Schroff-Seniorenpflegezentrum, Schwabenstraße 26

Donnerstag, 10. Dezember: Ina Schmidt, Rastatter Straße 47

Freitag, 11. Dezember: Schifferkinderheim, Seckenheimer Hauptstraße 211

Samstag, 12. Dezember: Dieter Rubach, Offenburger Straße 72

Sonntag, 13. Dezember: Familien Leitz, Schmahl und Zeller, Schopfheimer Straße 12

Dienstag, 15. Dezember: Familie Götz, Bühler Straße 7

Mittwoch, 16. Dezember: Baugenossenschaft, Badener Straße 101

Donnerstag, 17. Dezember: Jugendtreff „Exil“, Freiburger Straße 14

Freitag, 18. Dezember: Familie Onken, Freiburger Straße 22

Sonntag, 20. Dezember: 16 Uhr, Waldgottesdienst, Rotlochhütte

Montag, 21. Dezember: 16 bis 19 Uhr, Erlöserkirche, Krippenweg

Dienstag, 22. Dezember: Irmtraud Seitz, Rastatter Straße 16

Mittwoch, 23. Dezember: Familie Götz, Bühler Straße 7. sane

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020