Aktion mit Kleidertausch

„Youngcaritas“, das Ehrenamtsangebot für junge Erwachsene bei der Caritas, lädt am Freitag, 27. April, von 18 bis 21 Uhr zur Kleidertauschparty ins Seckenheimer Café Catze, Stengelstraße 3, ein. Bei der Veranstaltung stehen Nachhaltigkeit, Fairness und Teilhabe aller im Mittelpunkt. Alle Fehlkäufe, Secondhand-Stücke oder Kleidung, die nicht mehr passt, können gegen etwas Neues eingetauscht werden. „Wieso immer etwas Neues kaufen? Was für den einen nur ein Platzhalter im Schrank ist, kann das neue Lieblingsstück eines anderen werden“, sagt „youngcaritas“-Mitarbeiterin Franziska Buckenmaier. Was übrig bleibt, wird an die Caritas-Tagesstätte für Wohnungslose und den Fairkauf gespendet. Jeder Teilnehmer kann eine Tasche gut erhaltener und gewaschener Kleidung mitbringen.

Wer die Kleidung vorher abgeben will, kann dies am 26. April von 15 bis 17.30 Uhr im Café oder von 12 bis 17.30 Uhr bei youngcaritas im Haus der Jugend in Mannheim, C 2, 16-18, tun. Kaputte oder schmutzige Kleidung wird nicht angenommen.