„Alle werden unzufrieden sein“

Mancher mag sich fragen: Was kann da herauskommen, bei der Beratung eines hochumstrittenen Themas nur vier Tage vor einer Gemeinderatswahl? Doch diese Sorge erweist sich als unbegründet: Betont sachlich diskutiert der Bezirksbeirat Seckenheim die aktuelle Variante der Planung für die Bebauung der Stem-Barracks. Eine Empfehlung gibt er nicht ab, aber die ist von der Tagesordnung her auch nicht gewünscht.

An diesem Abend geht es darum, die aktuell in der Diskussion befindliche Planungsvariante vorzustellen: „Vom Bebauungsplan sind wir noch Lichtjahre entfernt“, beruhigt Klaus- Jürgen Ammer, der Konversionsbeauftragte der Stadt, die Gemüter.

Aktuelle Variante – das bedeutet Sportpark für die TSG und lockere Bebauung (wir haben berichtet). Doch auch diese stößt bei Anwohnern auf Kritik. Auf „Fakten, die eindeutig gegen eine Wohn-, Gewerbe- und Sportbebauung sprechen“, verweist der Sprecher der Bürgerinitiative, Volkmar Bauder. Er kritisiert, dass die in den Bürgerversammlungen geforderte Vollnaturierung in keiner Variante aufgegriffen wurde: „Das ist ein krasser Widerspruch zur Meinung der Bürger.“ Zudem fordert er besseren Lärmschutz für die bereits bestehende Bebauung.

Forderung nach Renaturierung

„Renaturierung ist unrealistisch“, entgegnet Klaus-Jürgen Ammer. Gemäß Grundsatzbeschluss des Gemeinderates muss die Entwicklung einer Konversionsfläche für die Stadt zumindest mit einer schwarzen Null ausgehen. Dies sei nur mit einer Bebauung, nicht jedoch mit Renaturierung möglich. Gleichwohl ist nach Meinung Ammers auch die jetzige Planung ökologisch vertretbar: „Die Versiegelung beträgt heute 50 Prozent, und sie wird auch künftig 50 Prozent betragen.“

Und was die Lärmbelastung der Bestandssiedlung angeht: „Die können wir Ihnen nicht wegnehmen.“ Dies könne im Rahmen der Entwicklung von Stem nicht gelöst werden.

Nicht eindeutig ablehnend, aber dennoch skeptisch zeigen sich die Bezirksbeiräte. „Alle Seiten werden unzufrieden sein “, sagt Guiseppe Randisi (SPD) voraus: „Sowohl die Anwohner als auch die Mitglieder der TSG.“ Wie er, so fordert auch Edith Wellmann-Hufnagel (Mannheimer Liste), noch einmal ernsthaft auch Alternativen zu prüfen – sprich die Ansiedlung am Riedweg.

Damit ernten die Bezirksbeiräte jedoch von ihren „eigenen“ Stadträten Ablehnung. „Das ist schade für die Zeit“, sagt Marianne Seitz (CDU); der Nachbarschaftsverband werde dies nie genehmigen: „Die Chance ist vertan.“ „Die Entwicklung am Riedweg würde, wenn sie überhaupt zustande käme, um ein vielfaches länger dauern als bei Stem“, warnt Holger Schmid (ML): „Stem ist die einzige realistische Chance, die die TSG hat.“ „Der Riedweg ist nichts Reales“, so Thorsten Riehle (SPD).

So positiv die Stadträte die sportliche Nutzung von Stem sehen, so kritisch beurteilen sie eine mögliche Wohnbebauung: „Das können wir uns gelinde gesagt nur schwer vorstellen“, so Riehle. Denkbar ist für ihn neben dem Sport lediglich eine Nutzung für kleinteiliges Gewerbe.

Ein zentraler Punkt der Diskussion: Was passiert, wenn es innerhalb der Mannheimer Kommunalpolitik keine Einigung über die künftige Nutzung von Stem gibt und die Stadt das Gelände daher nicht erwirbt? „Dann vermarktet es die BImA“, warnt Sitzungsleiter Nikolas Löbel (CDU) aus seiner Erfahrung im Bundestag: „Dann haben wir weniger Einfluss auf das, was dort geschieht.“

Das ist kein bloßes Schreckgespenst, wie Ammer bestätigt: „Wir haben schon Anfragen gehabt und sie abgelehnt, weil auch wir das, was dort angedacht war, nicht wollen.“

