Alt-Bürgermeister Hörner wird geehrt

Mit spannenden Themen wie „Die Schlacht bei Seckenheim 1462“, „Das Internierungslager Hammonds“ oder „Seckenheims jüdische Bevölkerung“ befasste sich der Förderverein historisches Seckenheim (FhS) in zurückliegenden Monatstreffen. Bei der jüngsten Zusammenkunft zur Jahreshauptversammlung ging es im Mehrzwecksaal des Heimatmuseums um einen Blick auf die gesamte Arbeit des FhS.

Nach seiner Begrüßung bat Vorsitzender Ralf Busch die Anwesenden um eine Gedenkminute für Gründungsmitglied Alfred Heierling, der im Verlauf der Versammlung posthum zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Wie Busch in seinem Rechenschaftsbericht darlegte, gehören dem Verein 49 Mitglieder an, eines weniger als im Vorjahr. Dennoch sei es wichtig, weitere Seckenheimer für den FhS zu gewinnen. Hier nannte er zahlreiche Aktivitäten, etwa die Aufstellung der historischen Tafel beim Rennverein und die Monatstreffen, die durch Referate von Heiner Knorr, Wolfgang Vogler, Luzia und Meinrad Blümmel, Claudia Krüger sowie Wilhelm Stamm bereichert wurden. Busch erinnerte auch an die Führungen im Marchivum und mit Markus Enzenauer durch Ilvesheim. Stolz erwähnte er, dass bei der Benennung der neuen Straßen im Baugebiet Hammonds Vorschläge des FhS Berücksichtigung finden.

Noch nicht alles Geld zusammen

In letzter Zeit hatte man sich besonders mit Seckenheims revolutionärem Sozialreformer Johann Georg Hörner befasst, der von 1832 bis zur Amtsenthebung 1849 Bürgermeister von Seckenheim war. Zum Gedenken an ihn wird am 16. November wieder eine ursprünglich existierende Stele auf dem Friedhof aufgestellt, die eigentlich, in Folge der eingemeindeten Verpflichtung der einst selbstständigen Gemeinde Seckenheim, Sache der Stadt Mannheim sein sollte, wie betont wurde. „Die Vorarbeiten“, so erklärte Jens Bortloff, „sind weitgehend abgeschlossen, auch die Textplatte dürfte bis dahin fertig sein“. Die Finanzierung hat der FhS noch nicht ganz beisammen. Neben der Hörner-Stele mit Tafel sind weitere Platten in Vorbereitung, so am SV-Vereinshaus, bei der Baugenossenschaft, an der Kaserne, an der Erlöserkirche, im Heumarkt, an der Brücke, am Neckar und schließlich die Zentraltafel am Schloss. Sie soll kommen, wenn alle anderen Thementafeln angebracht sind und so ein Rundgang durch das historische Seckenheim möglich wird. Busch deutete an, dass er Wilhelm Stamm im nächsten Jahr als seinen Nachfolger vorschlagen werde.

Nach dem Bericht von Wolfgang Bauer und der Bestätigung der Kassenprüfer Adelgunde Freisinger und Bernd Seiler wurde die Planung für 2019/2020 vorgestellt. Beim Treffen am 4. November im Heimatmuseum wird Wolfgang Vogler über Seckenheims Lichtspielhäuser sprechen, und auch die Termine der weiteren Treffen wurden bekannt gegeben.

Am 30. November beginnt um 12.30 Uhr eine Führung für den FhS durch das Deutsche Foto- und Filmmuseum in Deidesheim und terminiert ist auch am 26. September die Enthüllung der Tafel „100 Jahre Baugenossenschaft Seckenheim“. hat

