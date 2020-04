Alte Thesentür weckt Interesse

Gut sichtbar ist es, das mannshohe Schild am Eingang zur evangelischen Erlöserkirche. „Kirche offen“, heißt es dort. Doch in Zeiten der Corona-Krise fallen alle Gottesdienste und Veranstaltungen zunächst bis zum Freitag, 15. Mai aus. „Gott sei Dank dürfen wir unsere Kirche für die private Andacht und Meditation noch offen halten“, so die Eheleute, Gemeindediakonin Claudia und Pfarrer Helmut Krüger. Für beide bedeutet die Situation auch offen sein für Ideen, digital und analog, durch das Internet – ebenso wie durch das neugotische Kirchenportal.

Hier ist der Besucher von neun bis 19 Uhr willkommen, im Netz rund um die Uhr. Um 18.55 Uhr läuten jeweils die Glocken der beiden christlichen Kirchen, wobei man sich freitags ausdrücklich interreligiös verbunden fühlt. „Das haben wir mit unseren muslimischen Mitbürgern so abgesprochen“, betont Claudia Krüger. Am Eingang zur Erlöserkirche weckt dazu die „alte Thesentür“ aus dem Lutherjahr Interesse.

Segenssprüche liegen aus

Im stillen Gotteshaus liegen Texte und Segenssprüche aus. Es gibt ein Sorgenbuch und außerdem informative Texte. An den Grund für dieses nicht gewöhnliche Entrée wird bald erinnert: „Bitte beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln“ heißt es da. Segenspostkarten liegen in der Kirche aus, können für den Eigenbedarf und auch als Gruß an Familienangehörige, Freunde und Nachbarn genutzt werden.

Nach wie vor ist die Kunstausstellung mit bemerkenswerten Collagen von Henrike Selling zu sehen. Wer in dieser schwierigen Zeit ein Gespräch wie unter Freunden sucht, kann mit den Verantwortlichen aus der Erlösergemeinde über das Kontakttelefon Verbindung aufnehmen. Es ist unter 0621/49 60 18 35 von dienstags bis freitags (8 bis 12 Uhr) erreichbar. Montags und mittwochs ist es zusätzlich von 14 bis 17 Uhr, zu erreichen. Die Internetseite ist unter erloesergemeinde.ekma.de rund um die Uhr verfügbar. Die Zahl der Klicks hat sich laut Gemeinde vervierfacht, auch im bildlastigen sozialen Netzwerk Instagram sei man präsent.

Die täglichen „Impulse“ werden von mehr als nur den treuen Gottesdienstbesuchern gelesen. Unter „Neuigkeiten“ gibt es Informationen zu Pfarramt, Beerdigungen, Konfirmation und Mannheimer Fernsehgottesdiensten, wobei die evangelischen und katholischen Christen Mannheims gemeinsam feiern. Die ständige Betreuung des elektronischen Kommunikationsweges sei eine Herausforderung, so die Gemeindemitglieder.

Auf der Seite Kreativ@home sind kreative Köpfe in Seckenheim aufgerufen, zu Hause zu basteln, zu nähen, zu stricken und schöne Dinge zu zaubern, die dann im Herbst bei einem Gemeindefest für Projekte der Erlöserkirche angeboten werden. Fotos von fertigen Sachen werden eingestellt. Wer kocht oder backt, kann Neues ausprobieren, das dann gesammelt vielleicht in ein Seckenheimer Kochbuch einfließt. Hier freut sich Irmtraud Seitz über tolle Rezepte.

