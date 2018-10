Am Kerwesonntag fährt keine Bahn

Wie die rnv mitteilt, wird am Sonntag, 21. Oktober, während der Seckenheimer Kerwe die Ortsdurchfahrt von etwa 12.30 Uhr bis 19 Uhr für den Stadtbahnverkehr der rnv gesperrt. Die Linie 5 (OEG) fährt im oben genannten Zeitraum in Richtung Mannheim bis zum Seckenheimer OEG-Bahnhof und von dort wieder zurück. In Richtung Heidelberg verkehrt die Linie 5 bis zur Haltestelle Pforzheimer Straße und von dort wieder zurück.

Für den Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Neuostheim und Seckenheim OEG-Bahnhof wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Für den Umstieg gibt es Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe.

Eine Umsteigemöglichkeit zu den Bussen besteht nur ab Neuostheim und nicht ab der Pforzheimer Straße. Fahrgäste sollten bis zu 30 Minuten mehr Fahrtzeit einplanen. Die Haltestellen Deutscher Hof und Seckenheim Rathaus können während des nachmittäglichen Kerwesonntags nicht bedient werden. hat

