Amüsantes Verwirrspiel um Erna, Hilde, Fritz und Otto

Natürlich versuchen die Ehemänner ihren Frauen alles zu verschweigen, was sich rings um eine JunggesellenGeburtstagsparty abgespielt hat und geraten dabei in arge Not. Und das Publikum hat beim Schwank „Opa wird 70“, den die Truppe der „Seggemer Kommödie-Scheier – Blouß fa G’spass“ vor vollem Haus aufführt, seine diebische Freude an diesem Verwirrspiel.

In dem alten originalen Bauernhof samt Kopfsteinpflaster am Ende der Bendersgass’ 39 begrüßte die Vorsitzende des Theatervereins, Carla Schmidt, die erwartungsvollen Gäste in der „Kommödie-Scheier“. Dabei war sie sich sicher, dass der Abend viel Freude bereiten würde, denn: „Wir hatten viel Spaß während der Proben“. Dann bedankte sich Carla Schmidt, die als Hilde Wurmbrand auf der Bühne stand, bei allen Förderern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Einrichtung sowie die Erweiterung der Scheune, das Bühnenbild und die Bewirtung der Gäste nicht zu bewältigen gewesen wäre. „Alle Personen oder Firmen zu nennen, würde den Rahmen sprengen, aber ein besonderer Dank gilt doch Irmtraud Erny sowie Alice Seitz, die uns wieder dieses wundervoll urige Ambiente kostenlos überlassen haben“.

Dann konnte der Vorhang aufgehen, und der Zuschauer erfuhr, dass eine Junggesellengeburtstagsparty im Alkohol irgendwie außer Kontrolle geraten war und ihre Auswirkungen für großes Durcheinander im Hause Liebling, bei Otto (Karl Biemer) und Ehefrau Erna (Marion Kreisel) sorgte. Eine uneheliche Tochter wird schriftlich angekündigt, Fritz Wurmbrand (Wolfgang Müller) hatte beim Pokern gar Haus und Hof verspielt, und der aus der Torte gesprungenen Rosie (Sabrina Rein) wird gar die Ehe und eine Weltreise versprochen worden.