„An Revolutionäre erinnern“

Anzeige

Vorschlag: Hörner und Eder

„Er war von den Ideen der Volksfreiheit durchdrungen und überzeugter Anhänger der liberalen Bewegung. Er stand in regem Verkehr mit Mannheims liberalen Führern“, so Hansjörg Probst in seinem Buch „Die Geschichte eines Kurpfälzer Dorfes“ von 1981. Von der badischen Obrigkeit sei Hörner deshalb auch als „Wühler“ und „Aufrührer“ charakterisiert worden. „Hörner war ein Demokrat lauterster Gesinnung und größter Uneigennützigkeit und er hat es verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden (...)“, so Probst weiter. Hoffmann von Fallersleben würdigte bereits 1843 den „Bürgermeister von Seckenheim“ in einem Gedicht.

Auch an Mathias Eder (1789-1867), Vorstand des demokratischen Volkvereins, Gemeinderat, führender Kopf der Republikaner und Engelwirt will der Förderverein gedenken. Als Gemeinderats- und Bürgerausschussmitglied verfolgte Eder früh republikanisches Ideengut. 1843 schlug er vor, das Seckenheimer Schlösschen in Gemeindeeigentum zu übernehmen, um es in ein Krankenhaus und Pflegeheim umzuwandeln. Der Schlossgarten sollte der Bevölkerung frei zugänglich sein. Als Vorstand des Demokratischen Vereins in Seckenheim stand Eder im Ruf eines Anführers der republikanischen, radikal-demokratischen Partei. Im Maiaufstand 1849 stellte Seckenheim eine 54 Mann starke Bürgerwehr, die die Neckarmauer als Verteidigungslinie besetzte und gemeinsam mit dem zu den Revolutionären übergelaufenen badischen Militär gegen die Preußen kämpfte. Eder besorgte dazu Ausrüstung und Gewehre, ist dem Buch von Probst und der Historischen Tafel am Gasthaus Engel, die vom Förderverein aufgehängt wurde, zu entnehmen.

Weitere Seckenheimer Revolutionäre werden aus den 30 namentlich bekannten und aktenkundigen Personen vom Förderverein historisches Seckenheim vorgeschlagen, so der Tierarzt Joseph Bechtold, Georg Heinrich Gund, späterer amerikanischer Konsul, und Joseph Süßkind, Schneider und Tagelöhner.

Die Vorschläge wurden bereits dem Bezirksbeirat übergeben, der das Engagement des Fördervereins unterstützt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie die Stadtverwaltung zu den Vorschlägen steht. sane

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018