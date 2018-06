Angebote für jede Generation

Anzeige

„25 Jahre Verein Heimatmuseum“ – das ist Grund für zahlreiche Termine, die der Verein im Laufe des Jahres für Interessierte aller Generationen anbietet. So wird an den jeweils ersten Sonntagen des Monats von 15 bis 18 Uhr die Dauerausstellung geöffnet. In den Vitrinen im Mehrzwecksaal wird zusätzlich an ehemalige Ausstellungen aus den Jahren 2000 bis 2017 erinnert.

Am morgigen Sonntag, 3. Juni, steigt von 11 bis 13 Uhr der musikalische Frühschoppen, am 14. Juni gibt es um 19.30 Uhr eine Lesung der Dichterin Susanna Martinez mit dem Titel „Dem Meer an der Küste gleich“. Am 16. und 17. Juni ist die Teilnahme am Straßenfest mit dem „Kliggerles-Zielschießen“ für Jung und Alt geplant.

Am 26. August, 11.30 Uhr, beginnt im Pfarrzentrum St. Clara vor geladenen Gästen die Jubiläumsmatinee. Den Festvortrag zum Thema Heimat hält der bekannte Kabarettist Prof. Dr. Hans-Peter Schwöbel.