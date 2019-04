Anmelden fürs Sportabzeichen

Seit mehr als 100 Jahren gibt es das Deutsche Sportabzeichen, die höchste und erfolgreichste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Jeder kann mitmachen, auch ohne Mitglied in einem Turn- oder Sportverein zu sein. Die Anforderungen können unter www.deutsches-sportabzeichen.de abgerufen werden.

Das Seckenheimer Sportabzeichenteam bietet auf der Bezirkssportanlage am Neckar (BSA) wieder Abnahmetermine an. Jeweils freitags am 3., 17. und 31. Mai, 7. Juni, 5., 12. und 19. Juli, 13. und 20. September sowie am 4. Oktober können immer um 18 Uhr die leichtathletischen Anforderungen erfüllt werden. Bei Regen entfällt die Abnahme. Für die Schwimmdisziplinen besteht am 22. September von 14 bis 16 Uhr im Seckenheimer Hallenbad Gelegenheit.

Weitere Auskünfte, auch zu den Radfahrprüfungen oder Walking-Strecken, gibt es bei Walter Gehr (Telefon 0621/47 12 57) und Doris Himmelsbach (Telefon 0621/47 95 93). Alle erfolgreichen Teilnehmer werden am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr in der TSG-Turnhallte ausgezeichnet. sane

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019