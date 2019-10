Anmelden zur Kommunion

Nach der Taufe ist die Erstkommunion weiterer wichtiger Schritt hinein in die Gemeinschaft der Christen. Die Seelsorgeeinheit St. Martin (Edingen, Neckarhausen, Friedrichsfeld, Seckenheim) lädt Familien ein, ihr Kind zur Erstkommunion anzumelden. Alle Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2010 und 30. September 2011 geboren sind und die 3. Klasse besuchen, sind eingeladen.

Zunächst stehen die Anmeldegespräche der Eltern zusammen mit dem Kind an. Diese finden statt am Montag, 14. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr im Friedrichsfelder Pfarrhaus, Neudorfstraße 15, am Dienstag, 15. Oktober, zur selben Uhrzeit im Edinger Pfarrsaal neben der Kirche, am Mittwoch, 16. Oktober, ebenfalls von 16.30 bis 18.30 Uhr in Neckarhausen, Gemeindehaus St. Michael, und für Seckenheim am Montag, 21. Oktober, von 15.30 bis 18.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Clara, Stengelstraße 4.

Bei Fragen rund um die Erstkommunion kann jeweils Gemeindereferentin Eva-Maria Ertl angesprochen werden. Die Feiern zur ersten Heiligen Kommunion 2020 finden dann für die Kinder aus Seckenheim am Samstag, 18. April, für die Kinder aus Neckarhausen am Samstag, 2. Mai, am Sonntag, 3. Mai, für die Edinger Erstkommunikanten statt und am Sonntag, 19. Mai, ist Friedrichsfeld an der Reihe. hat

