Anmeldetag für Konfirmanden

Am Mittwoch, 16. Mai findet um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Seckenheim, Freiburger Straße 14, die Konfirmandenanmeldung statt. Es gibt für Eltern als auch für die zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst allgemeine Informationen über Gestaltung, Inhalte, Regeln und Organisation des Konfirmandenunterrichts. Aber auch Spezialfragen können an diesem Abend gleich geklärt werden.

Wer jetzt die siebte Klasse besucht, hat in der Regel das richtige Konfirmandenalter, bei Fragen steht das evangelische Pfarramt der Erlöserkirche unter der Telefonnummer 0621/47 12 30 zur Verfügung. Dorthin kann man sich auch wenden, wenn ein Nachholtermin erforderlich ist, weil der Infoabend nicht besucht werden kann. Konfirmanden, die nicht in Seckenheim getauft wurden, sollten ihre Taufurkunde mitbringen. sane