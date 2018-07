Auch bei der 60. Jam-Session ist gute Laune angesagt

Anzeige

Dass ein solches Instrument gleich vierfach auf der Bühne erscheint, ist eher selten. Und wer nun einen langweiligen Gleichklang befürchtete, der irrte sich erheblich. Die Saxophonistinnen Tina Grimm (Alt), Yvonne Muth (Alt), Brigitte Burbach (Tenor) und Bariton-Saxophonist Norbert Hirt überzeugten mit ihren „Fetzische Finger“, spielten mehrstimmig, boten Kontraste von Laut und Leise, überraschten mit verschiedenen Klangfarben – das Publikum war aus dem Häuschen.

Beginn zwischen den Tischen

Sozusagen als Zeichen, dass man aus der Mitte des musikbegeisterten Publikums kommt, begann das Quartett zwischen den Tischen des Palü-Kellers mit dem Klassiker „Hit the road Jack“ von Ray Charles, ehe man zur Bühne kam. Hier folgte Joe Dassins Ohrwurm „Champs Elysées“, der mit viel Beifall bedacht wurde. Heiter gestimmt nahmen die Gäste Henry Mancinis Thema aus Pink Panther auf. Es wurde ein toller Abend mit weiteren Musikern auf der Bühne im Palü-Keller. Moderator Hänssler erinnerte daran, dass bei diesen Jam-Sessions sich auch schon einige Musiker gefunden haben. Eine Gruppe, nämlich „Knock on wood“, wurde von Bandleader Michael Senn kurz vorgestellt, denn er durfte für den Auftritt am Donnerstag, 26. Juli. um 20 Uhr werben, wo die Holzklopfer beste „acoustic cover songs“ aus vier Jahrzehnten Popmusik interpretieren.

Eintrittskarten wird es über die Palü-Homepage geben, kündigte Hänssler ebenso an, wie die Tatsache, dass sich mit der 60. Jam-Session die kreative Musikszene im Palü-Keller noch lange nicht erledigt hat. Die bei Hobby- wie Profimusikern hoch im Kurs stehende Jam-Session sorgt nicht nur für Spaß und gute Unterhaltung, sie hat mittlerweile auch eine hervorragende musikalische Qualität, mitzuerleben wieder am Freitag, 14. September, um 20 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018