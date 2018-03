Auch mit 75 Jahren bleibt er für den Verband aktiv

Anzeige

Großes Aufgebot an Prominenz aus den Reihen des Bundes der Selbstständigen Baden-Württemberg gestern Vormittag in der Geschäftsstelle des Verbandes in Seckenheim: Vertreter des Landes- und mehrerer Kreisvorstände sind erschienen, um einem der engagiertesten Vertreter ihrer Sache zu gratulieren: Klaus Schäfer, seit anderthalb Jahrzehnten Leiter der Geschäftsstelle des BdS Nordbaden mit Sitz in Seckenheim, feiert gestern seinen 75. Geburtstag.

Der Ablauf seines gestrigen Jubeltages ist irgendwie charakteristisch für sein Wirken. Nein, er verbringt ihn nicht zu Hause oder gar im Urlaub, sondern in seinem Büro. Die Vorbereitung der BdS-Aktivitäten auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt unterbricht er dort um zehn Uhr nur kurz, um mit Mitarbeitern und Weggefährten anzustoßen.

Zur Person: Klaus Schäfer Geboren am 28. Februar 1943 in Neunkirchen (Saarland). Ausbildung: 1959 beendet Schäfer die Handelsschule mit der Mittleren Reife, macht eine Lehre bei der Sparkasse Neunkirchen, 1972 die Prüfung zum Diplom-Sparkassenbetriebswirt. Beruf: 1986 kommt er zur Sparkasse Mannheim, wird Bereichsleiter für Mannheim-Süd, 1990 zuständig für Controlling. 2001 macht er sich als Unternehmensberater selbstständig. Ehrenamt: Neben dem Rheinauer Gewerbeverein engagiert er sich an seinem Wohnort Rheinau im Förderverein für das dortige Parkschwimmbad, seit 2013 als Vorsitzender. -tin

„Ich kann mir den BdS in unserer Region gar nicht mehr ohne Sie vorstellen“, erklärt der Mannheimer Kreisvorsitzende Prof. Hans-Jörg Fischer in seiner kurzen Ansprache: „Sie sind einer der bewährtesten Motoren des BdS – zwar mit etwas höherer Laufzeit, aber zuverlässig.“