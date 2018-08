Auf der Suche nach Filmschätzen

Klaus Fedel erläutert, welche Dinge dem Heimatmuseum aus dem Nachlass von Heinz Wesch übergeben wurden. Ursula Trinkaus, Traudl Gersbach, Hanspeter Gersbach, Winfried Trinkaus, Walter Veth, Rolf Obermeier, Norbert Schreck, Helmut Schmitt und Willi Pint erfahren zunächst, dass es neben einer hochwertigen Kamera, Ton-Projektoren und anderen Filmutensilien Video- und Musikkassetten sowie Achtmillimeter-Filme sind, die Heinz Wesch mit seinem Sohn Wolfgang aufgenommen und archiviert hatte.

Um insbesondere die Schmalfilme der Nachwelt zu erhalten, informierte sich Klaus Fedel bei verschiedenen Anbietern über die Kosten für eine Digitalisierung des vorhandenen Zelluloid-Materials. Hierbei wurde deutlich, dass das Museum nicht über die Mittel verfügt, alle Exponate zu digitalisieren. So ist angedacht, jene Vereine und Interessengruppen mit ins Boot zu holen, deren Aktivitäten und Anlässe von Wesch auf Film gebannt worden waren.

Filme von allgemeiner Bedeutung für Seckenheim verbleiben beim Heimatmuseum. Filme mit Mannheim als Thema, sollen dem Stadtarchiv vorgelegt werden, eventuell besteht hier Interesse zur Archivierung. An diesem Abend wurde nun das Filmmaterial gesichtet und entsprechend nach Inhalten sortiert. Dabei diente ein jahrzehntealter Filmbetrachter als Vehikel, unbeschriftete Spulen zuzuordnen. Was die Aufnahme auf Videoband angeht, so erklärte sich Hans-Peter Gersbach bereit, diese kostenfrei für das Museum zu digitalisieren.

Die Teilnehmer waren sich einig darin, dass es noch in etlichen Seckenheimer Haushalten Aufnahmen mit Achtmillimeter-Kameras geben müsste. Zumeist werden Familienereignisse, wie Hochzeiten, Kommunion- oder Konfirmationsfeste sowie Urlaubsreisen festgehalten worden sein, doch auch lokale Aspekte dürften in einigen Streifen auftauchen. Gewiss, so wurde konstatiert, haben Vereinsfreunde auch Jubiläumsumzüge, bedeutende Sportveranstaltungen, Straßenfestszenen und mehr aufgenommen. All das möchten die Akteure des Heimatmuseums sichten, nach und nach digitalisieren und so der Nachwelt erhalten.

Damit die Seckenheimer auf den Geschmack kommen, soll demnächst einer der Heinz-Wesch-Filme, nämlich „Ein Tag in Seckenheim“, gezeigt werden. Den Text für den gut 40 Jahre alten Streifen hat Heinz Ries gesprochen. hat

