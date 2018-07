Auf zwei Rädern quer durch die Geschichte

Anzeige

Sanddünen und Pferderennbahn

Die Firma, hier regional als „Steinzeug“ noch immer ein Begriff, lag bis 1930 vollständig auf Seckenheimer Gemarkung. Ihr Inhaber wohnte zeitweise im Seckenheimer Schloss, ehe es die Gemeinde erwarb. Die Besonderheit der Sanddünen im Dossenwald war ebenso zu erwähnen, wie die mittlerweile internationale Pferderennbahn des 150-jährigen Badischen Rennvereins.

Zurück über den Holzweg wurden Sporthalle und Südschule, Bauten der Jahrtausendwende, gestreift. Der 1911 erbaute Wasserturm, der Europas größtes Aufzugsmuseum beherbergt, wurde vom ehemaligen Pumpwerk, heute direkt an der A 656 gelegen, beschickt, um die Wasserleitungen der Privathäuser zu füllen. Seckenheim war mit der Wasserversorgung spät dran, denn im Ort gab es zahlreiche funktionstüchtige Brunnen. Noch mehr anschauliche historische Informationen gab es im Heimatmuseum, das die Gruppe ebenfalls besuchte. Vorbei am 1904 begonnenen Schulgebäude, schon ab 1574 hatte Seckenheim konfessionelle Bildungsstätten, folgte die Gruppe etwa dem alten Mannheimer Weg, vorbei an den leerstehenden Hammonds-Baracks.

Hier entsteht Seckenheims vorerst vermutlich letztes Neubaugebiet, auf das viele Familien seit Jahren warten, doch die Bundesbehörde hat mit der Vermarktung noch nicht begonnen. Vorbei am Jubiläumsgrenzstein zur Stadt Mannheim von 1907 wurden Maimarktgelände und SAP-Arena angesteuert, gut erkennbar für die Teilnehmer nun die Nähe zur Stadt.

Abstecher zum Alten Rathaus

Einen zweiten Weg von und nach Mannheim zeigte Berkmann den Teilnehmern mit dem Neckarradweg, entlang der Neckarmauer und dahinter das älteste Wohnareal Seckenheims, der „Hunsrück“.Das historische Bauwerk ist keine Stadtmauer, sondern lediglich Schutz vor Hochwasser und wurde in der heutigen Form von 1765 bis 1825 erbaut. Dem Abstecher zum Seckenheimer Rathaus, in dem die Zweigstelle der Stadtbücherei logiert und das 1718 errichtet wurde, folgte die St. Aegidiuskirche, deren früheste Vorgängerin St. Nazarius, schon vor 823 belegt ist. Die Kirche stand damals im Mittelpunkt des Ortes, heute am Rand.

