Aufbauseminar bei Kunstdozentin

In der Produzentengalerie von Sigrid Kiessling-Rossmann, Kloppenheimer Straße 25, kann man sich, auch unter Telefon 0621/48 02 53 33 oder Mail sirokunst@online.de, zu einem Entspannungs- und Aufbauseminar anmelden. Es findet statt am 9. und 10. Mai in einem Weingut bei in Impflingen in der Pfalz, ausgerichtet von der Seckenheimer Künstlerin und von Mentaldozent Wilhelm Seibusch. Das Seminar soll mit Anregungen und wirkungsvollen Übungen bei der Freisetzung eigener, ungeahnter Energien, die mit Musik, Texten und Farben zu individuellen und freien Gestaltungsräumen und zur inneren Balance im Alltag verhelfen. hat