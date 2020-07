Aus dem „Froschlöchel“ wird der Müll abgefahren

Bei dem Erdaushub, der in den zurückliegenden Tagen auf dem Gelände der ehemaligen Hammonds-Kasernen ausgebaggert und abgefahren wurde, handelt es sich nicht um kontaminiertes Erdreich oder gar um Kampfstoffe. Dies versichert Norbert Baro von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf entsprechende Anfrage des „MM“.

Die Redaktion hatte nachgehakt, nachdem sie von mehreren Lesern aus der Wohnbebauung, die das frühere Kasernengelände umgibt, auf intensive Aktivitäten aufmerksam gemacht wurde: „Seit Wochen wird entlang der Zähringer Straße hinter geschlossenen Vorhängen oder Sichtschutz mit schwerem Gerät gearbeitet“, schrieb zum Beispiel Winfried D. der Redaktion.

„Die Einhausung erfolgt auf Grund von arbeitsrechtlichen Vorschriften“, erläutert Norbert Baro dem „MM“: „Die Stelle, an der gearbeitet wird, muss eingehaust werden vor allem wegen der Staubentwicklung.“ Dass die Arbeiter regelrechte Gasmasken getragen hätten, wie Anwohner berichten, „kann ich nicht bestätigen“, versichert Baro: „Und ich schaue ja von meinem Büro aus ständig hinüber.“

Und was wird da ausgehoben? „Wir arbeiten gerade an der Auffüllung“, erläutert Baro: „Nach dem Krieg wurde das Gelände von Anwohnern als Müllhalde genutzt, und wir fahren die Sachen jetzt weg.“ Alte Seckenheimer können sich daran sicher erinnern: Das Areal trug den Namen „Froschlöchel“. „Das habe ich auf einem alten Lageplan so gelesen“, berichtet Baro. Spektakulär sei an dem damaligen Vorgehen nichts, sondern sei in jenen Zeiten sogar weit verbreitet gewesen: „Da war ein Loch und auf der anderen Seite hatte man Müll, und der musste weg, und dann hat man ihn eben ins Loch geworfen“, bringt Baro die damalige Denke auf den Punkt. Darunter auch Kontaminiertes? Baro: „Nach meinem Wissen nicht.“

Sicherheitsvorkehrungen, die die Anwohner beobachtet haben wollen, könnten aber dennoch nicht aus der Luft gegriffen sein, sondern einen realen Hintergrund besitzen: „Vor 14 Tagen wurde ein Geschütz abtransportiert“, berichtet Baro: „Das war natürlich was Besonderes.“

Und wie geht es grundsätzlich mit dem Projekt? „Es läuft planmäßig“, versichert Baro, der bei der BImA für die Vermarktung zuständig ist und sein Büro direkt vor Ort unterhält.

Wie mehrmals berichtet, sollen auf dem 9,2 Hektar großen Gelände 400 Wohneinheiten entstehen, darunter 80 in Einfamilienhäusern und 300 als Wohnungen, davon 100 im preisgünstigen Segment. Dazu ein Lebensmittelmarkt und ein Kindergarten. Im Jahr 2022, so die Planung, sollen die ersten der insgesamt 1000 Bewohner hier einziehen können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020